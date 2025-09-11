Burkina Faso: Coopération bilatérale - Ousmane Bougouma invité pour une visite officielle en Inde

Le Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, a reçu en audience, l'ambassadeur de l'Inde au Burkina, Om Prakash Meena, le mercredi 10 septembre 2025, à Ouagadougou.

À l'issue du conclave entre les deux personnalités, le diplomate indien s'est réjoui du temps convivial de partage avec le chef du Parlement burkinabè.

Il a fait savoir que cette audience lui a permis de transmettre une lettre d'invitation au président de l'ALT pour une visite officielle en territoire indien. « Cette invitation l'appelle à effectuer une visite officielle au sein de la République de l'Inde et nous nourrissons l'espoir de le voir réaliser cette visite », a-t-il affirmé.

Om Prakash Meena a expliqué que la visite du PALT va donner l'occasion de revisiter le programme d'orientation mis en place au niveau du Parlement indien. « Cette visite va renforcer les relations qui existent entre le Burkina Faso et la République de l'Inde. Le programme d'orientation se veut un cadre pour partager les bonnes pratiques constatées au niveau du Parlement indien et celui du Pays des Hommes intègres afin de renforcer la coopération entre les deux pays », a-t-il poursuivi.