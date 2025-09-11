A découvrir les créations de sept designers tunisiens : Imen Charfi, Hassen Jeljeli, Zouhair Ben Jannet, Sadika Keskes, Ahmed Zghal, Slim Gomri et Mohamed Njah. Leurs nouvelles collections incarnent la vitalité de la scène créative tunisienne, où l'héritage rencontre la modernité à travers des pièces audacieuses et raffinées.

Depuis le 4 septembre, l'artisanat tunisien est à l'honneur à l'Institut du monde arabe à Paris à travers une exposition intitulée « L'artisanat tunisien, un patrimoine en mouvement ».

Initiée par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) dans le cadre du projet Creative Tunisia et organisée en partenariat avec l'Office national de l'artisanat tunisien (Onat), cette exposition, qui se poursuit jusqu'au 14 septembre, s'inscrit dans la programmation officielle de la Paris Design Week 2025 et se tient parallèlement au Prix du Design 2025 de l'Institut du monde arabe.

Une belle vitrine internationale pour la création tunisienne contemporaine, l'événement célèbre la richesse d'un savoir-faire ancestral et la force d'une identité créative en constante évolution. Reconnu pour la finesse de ses finitions, l'authenticité de ses créations et la diversité de son héritage, l'artisanat tunisien se distingue à l'échelle mondiale. Entre tradition et innovation, les artisans et designers tissent de nouveaux ponts, réinventant les gestes d'hier pour façonner les objets de demain.

L'exposition met en lumière les créations de sept designers tunisiens : Imen Charfi, Hassen Jeljeli, Zouhaïr Ben Jannet, Sadika Keskes, Ahmed Zghal, Slim Gomri et Mohamed Njah. Leurs nouvelles collections incarnent la vitalité de la scène créative tunisienne, où l'héritage rencontre la modernité à travers des pièces audacieuses et raffinées.

Du tressage minutieux de la fibre végétale au soufflage délicat du verre (entre autres), le visiteur est invité à un voyage sensoriel au coeur des régions tunisiennes et de leurs traditions artisanales uniques. Chaque collection raconte l'histoire d'une rencontre entre un artisan et un designer, une alliance de talents qui donne naissance à des créations d'exception, façonnées dans le respect des matériaux durables et de l'environnement.