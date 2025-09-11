Tunisie: Exposition « Mer de Sicile et du pays - D'une côte à l'autre » - Pour se souvenir et pour explorer

« Les dix photographes, avec des regards différents mais complémentaires, ont su capter l'âme des lieux et des personnes qui habitent ces côtes et raconter des histoires contemporaines qui résonnent entre elles dans un dialogue commun dans l'objectif de donner visibilité aux gens et aux lieux considérés ».

Vernissage, vendredi prochain à 17h00 au Presbytère Sainte Croix, Rue Jemaâ EZ-Zitouna, à Tunis, d'une exposition photographique organisée à l'initiative de deux associations, l'une tunisienne, récemment créée pour promouvoir l'art photographique en Tunisie, Association Didon et Enée (les deux personnages de légende s'étant rencontrés en Sicile), l'autre sicilienne, I Colori della vita (les Couleurs de la vie), très active depuis 2008. Les initiateurs ont donné à cette manifestation le titre de « Mer de Sicile et de Tunisie, d'une côte à l'autre ».

Il est à noter que le presbytère, qui fait partie de l'ancienne paroisse Sainte Croix, premier lieu de culte catholique à l'intérieur de la Médina de Tunis en exercice depuis 1837 et cédé aux autorités tunisiennes après sa désaffectation en 1964, a été restauré par les soins de l'Italie et aménagé pour servir de centre culturel dépendant de la municipalité de la capitale.

En en appelant aux manes des Anciens, les organisateurs ont cherché à faire un pont les frontières liquides qui séparent les deux rives qui forment le Détroit de Sicile, rebaptisé par eux pour la circonstance « Mer de Sicile et de Tunisie ». Ils expliquent que « l'exposition se propose de raviver la mémoire collective et favoriser l'échange interculturel entre les deux pays en proposant au public un voyage visuel à travers 60 photographies exposées dans une logique de récit commun donnant visibilité aux lieux et aux personnes peu connues et considérées mais qui gardent vive cette histoire. »

Des histoires contemporaines pour donner visibilité aux gens et aux lieux

Parmi le groupe qui compte dix photographes (cinq de chaque pays), certains sont connus au niveau national et international pour leur travail.

D'autres sont lauréats de concours photographiques internationaux et tous ont de nombreuses publications à leur actif. Les organisateurs précisent que « les dix photographes, avec des regards différents mais complémentaires, ont su capter l'âme des lieux et des personnes qui habitent ces côtes et raconter des histoires contemporaines qui résonnent entre elles dans un dialogue commun dans l'objectif de donner visibilité aux gens et aux lieux considérés. » Signalons que cette exposition prendra fin le 21 septembre.

Elle sera itinérante et s'étalera sur l'année en cours et sur la prochaine.

Après Tunis, elle se produira à Mahdia avant de traverser la mer pour se produire en Sicile, à Trapani, à l'église San Domenico, puis à Mazara del Vallo, à la galerie Santo Vassallo, dans le complexe monumental Filippo Corridoni. Les dates de ces trois derniers événements n'ont pas encore été fixées.