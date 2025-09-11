Tunisie: Bizerte - 60 millions de dinars pour restaurer les plages et protéger les infrastructures

Le Directeur Général en charge de la gestion des affaires administratives à l'Agence de la Protection et de l'Aménagement du Littoral (APAL), Mehdi Belhaj, a annoncé que la première tranche du projet de protection du littoral contre l'érosion maritime à Bizerte, sur une longueur de 7 km, débutera en septembre.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Belhaj a précisé que le coût total du projet est estimé à 60 millions de dinars, dont 25 % financés par le budget de l'APAL et 75 % par des dons allemands via la Banque allemande de développement. Les travaux s'étendront sur 28 mois.

Le projet comprend la construction de trois pointes rocheuses totalisant 1 600 mètres, l'achèvement d'une barrière rocheuse de 590 mètres, l'installation de signaux de navigation pour les pointes, ainsi que le renforcement et la couverture de l'arrière de la barrière rocheuse et des débuts des pointes. Le renforcement des dunes de sable existantes, notamment du côté du port commercial, fait également partie du projet.

Belhaj a souligné que l'achèvement du projet vise à restaurer l'éclat des plages de Bizerte, fortement affectées par la mer qui a emporté le sable et les plages. Il a insisté sur le caractère respectueux de l'environnement de ce projet, qui contribuera également à protéger les infrastructures et les routes de la région.

Selon Belhaj, le rapport de la Banque mondiale publié en novembre 2023 a montré que la Tunisie figure parmi les pays méditerranéens les plus vulnérables à l'érosion maritime, ce qui a motivé l'APAL à élaborer un plan d'intervention d'urgence pour limiter ce phénomène sur les plages tunisiennes.

Il a également annoncé une deuxième phase du projet, qui consistera à apporter du sable depuis les profondeurs de la mer pour restaurer les plages, en vue d'en faire des destinations attractives pour les touristes et les habitants.

Cette initiative s'inspire de projets similaires réalisés dans les délégations de Rafraf, Slimane et Sousse, qui ont contribué à dynamiser le tourisme dans ces régions.