Tunisie: Exposition « complément d'objet direct » de Majed Zalila, du 18 au 21 septembre Bizarre, bizarre !

Pour son exposition de la rentrée, il ne fallait surtout pas qu'il fasse comme tout le monde. Foin des galeries et des espaces traditionnels. C'est dans un espace de paintball, au fond de La Soukra, que notre peintre-sculpteur-performeur-installateur a décidé d'exposer.

Dans quel univers parallèle nous a donc entraîné Majed Zalila ? Quel miroir ensorcelé nous a fait traverser cet élégant jeune homme, qui semblait bien sous tous rapports, que l'on croyait si sage et qui s'avère si fou ! Pire que cela : « Chiqué sous tous rapports », diraient les enfants. Dans ce monde étrange, les objets règnent en maîtres, se transformant en humains cependant que les humains se transforment en objets.

Et très vite, on ne sait plus qui l'emporte dans ce glissement insidieux. Nous, les aventuriers de cette planète inconnue, y trouvons quelquefois une étrange familiarité : ces objets, on les connaît. Ils font partie de notre quotidien. Mais pas dans ce rôle, ni dans cette situation. Et ce changement d'angle de vision crée le trouble, déstabilise.Mais, bien sûr, tout ceci est un jeu de rôle.

Majed Zalila, qui n'est pas si fou que cela au demeurant, s'amuse et nous amuse avec humour, talent, brio et panache. Pour son exposition de la rentrée, il ne fallait surtout pas que Majed Zalila fasse comme tout le monde. Foin des galeries et des espaces traditionnels. C'est dans un espace de paintball, au fond de La Soukra, que notre peintre-sculpteur-performeur-installateur a décidé d'exposer du 18 au 21 septembre.

On a demandé aux enfants familiers du lieu de lui céder la place quelques jours. Et si on ne vous tirera pas dessus à grands jets de peinture, vous n'en aurez pas moins un choc esthétique inattendu.