Il serait injuste de ne pas reconnaître les bénéfices tirés de la double séance, au niveau social et économique. Sans remettre en cause le bien-fondé de la séance unique, elle tombe à point nommé pour booster le rythme du travail.

La reprise de la double séance de travail, après deux mois de régime de travail basé sur la séance unique d'été, a eu un impact bénéfique sur la population, notamment dans les affaires administratives avec tout le temps disponible et requis, durant la journée entière. Cette transition, qui a eu lieu début septembre, a marqué la fin de la période estivale et le début d'un nouveau cycle de travail, avec des répercussions importantes sur la vie quotidienne des citoyens, l'économie et l'administration publique.

Le retour à la double séance offre un changement de rythme considérable. Après deux mois de travail intensif, souvent à la seule lumière du jour, le passage à la double séance est une période de transition pour les fonctionnaires tunisiens. C'est un retour à un rythme plus «normal», mais avec des enjeux majeurs.

La double séance est une tradition en Tunisie, et elle est inscrite dans la loi. Le régime de travail à séance unique est une exception, mise en place pour des raisons de confort et de commodité. Le retour à la double séance est une nécessité pour le bon fonctionnement des services publics, et pour le développement de l'économie.

Regain de productivité

Le retour à la double séance a un impact positif sur l'économie. La journée de travail est plus longue, ce qui permet d'augmenter la productivité des entreprises. Les entreprises peuvent mieux s'organiser, avec des horaires de travail plus flexibles, et des équipes qui peuvent se relayer. Le retour à la double séance est également un atout pour le commerce.

Les magasins peuvent ouvrir plus tard, ce qui permet aux clients de faire leurs courses après le travail. C'est un plus pour les touristes, qui peuvent profiter de la vie nocturne, et pour les Tunisiens, qui peuvent profiter de la soirée pour faire des activités.

En prime, la satisfaction des citoyens enfin libérés et soulagés de pouvoir gérer leur temps à leur guise, sans course contre la montre. Cette satisfaction ne se répercute cependant pas au niveau des transports, avec des plaintes sur la fréquence des dessertes dans certaines zones, quand d'autres manquent à l'appel. Ceci dit, avec l'entrée en exploitation des bus importés de Chine, le problème de transport peut être résolu au fur et à mesure et la qualité s'améliorer.

Gain d'efficacité

La fluidité administrative engendrée par la double séance a généré un gain d'efficacité. Le retour à la double séance est un atout pour l'administration publique. Les services publics peuvent mieux s'organiser, avec des horaires de travail plus flexibles. Les fonctionnaires peuvent mieux se relayer, avec des horaires qui leur permettent de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le retour à la double séance est également un atout pour la fluidité administrative. Les usagers peuvent mieux s'organiser, avec des horaires qui leur permettent de faire leurs démarches administratives. C'est un plus pour la fluidité des services publics, et pour l'efficacité de l'administration. Malgré les avantages, le retour à la double séance présente des défis.

Le principal défi est celui de l'adaptation. Les fonctionnaires et les entreprises doivent s'adapter à de nouveaux horaires, ce qui peut prendre du temps. Le retour à la double séance est également un défi pour la fluidité de la circulation. Les heures de pointe sont plus importantes, ce qui peut créer des embouteillages.

Le retour à la double séance est un événement annuel en Tunisie. C'est un retour à un rythme plus «normal», mais avec des enjeux majeurs.

Ce retour demeure un atout pour l'économie, l'administration publique et la vie quotidienne des Tunisiens. Quelle que soit la facture énergétique engendrée par ces temps de chaleur et quelle que soit la cadence de travail des personnes actives, de moyenne, modérée à élevée.