Tunisie: Métlaoui - Quand l'écotourisme redonne vie aux oasis de montagne

Au-delà de son statut de ville minière, Métlaoui dévoile un autre visage : celui d'une région aux paysages envoûtants, où montagnes, oasis et désert s'entrelacent dans une harmonie rare. C'est dans ce décor que l'initiative d'un jeune passionné redonne vie à une oasis oubliée, transformée en projet d'écotourisme qui fait vibrer la mémoire des ancêtres et ouvre de nouvelles perspectives devant le tourisme durable.

Né et grandi à Métlaoui, au coeur d'un territoire marqué par l'exploitation minière, Il a longtemps observé les blessures laissées par cette activité sur la nature et les habitants. Mais derrière ce visage industriel se cache une région d'une beauté rare, aux paysages saisissants, où montagnes, oasis et silence du désert composent un décor unique.

Ali Sadraoui revient, dans un style narratif, sur les conditions dans lesquelles a germé l'idée de son projet « Après un parcours universitaire en communication et une expérience dans les médias, un drame personnel a bouleversé mon chemin. Le cancer de mon père, dû à la pollution, m'a poussé à revenir dans ma ville natale avec la conviction qu'il fallait redonner vie à cette terre. Mon regard s'est alors tourné vers la nature et les potentialités touristiques de la région, encore méconnues et pourtant d'une richesse exceptionnelle ».

C'est ainsi qu'est née l'idée de ce projet unique en son genre : faire de l'oasis de Rich Naâm, délaissée et abandonnée après l'exode de ses habitants, un espace de vie et d'écotourisme. Une oasis qui, autrefois, résonnait des voix de ses cultivateurs, est aujourd'hui transformée en un centre accueillant pour les visiteurs. Ce lieu est devenu un point de départ idéal pour découvrir la région, ses oasis, ses montagnes majestueuses et ses paysages envoûtants.

Notre interlocuteur ajoute : « Mon projet n'est pas qu'une aventure économique, il est une mission humaine, patrimoniale et touristique. Loin du bruit des villes, je propose aux visiteurs une immersion dans la nature, la découverte d'un patrimoine oasien unique et la possibilité de vivre l'expérience du désert autrement.

Avec l'aide des femmes de la région et dans une approche d'économie solidaire, nous avons créé ensemble un espace qui allie authenticité, hospitalité et durabilité. Mon ambition est claire : inscrire Métlaoui sur la carte des destinations touristiques durables en Tunisie, en valorisant ses paysages envoûtants, son histoire et son hospitalité

Aujourd'hui, l'oasis renaît et ouvre une nouvelle fenêtre sur Métlaoui. Non plus seulement connue pour ses mines, la région se révèle désormais comme une destination de tourisme de montagne et d'écotourisme, offrant à ses visiteurs une expérience hors du temps.