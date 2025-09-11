Tunisie: Le pays et ARROW Electronics envisagent une plateforme logistique pour l'électronique

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a reçu mercredi 10 septembre au siège du ministère une délégation du groupe ARROW Electronics, premier distributeur mondial de composants électroniques et de câbles. La délégation était conduite par Mike Heljula, directeur général chargé de la division Europe, et Jamila Boubaker, directrice générale du bureau de Tunis.

La rencontre, à laquelle ont pris part la cheffe de cabinet Afef Chachi Tayaari, le directeur général des industries manufacturières Fathi Sehleioui, le directeur général de l'Agence de promotion de l'industrie et de l'innovation (APII) Omar Bouzouada, ainsi que des responsables de l'Agence foncière industrielle, a été consacrée à l'examen d'un projet visant la création d'une plateforme logistique dédiée aux composants électroniques.

Les discussions ont également porté sur les mesures à mettre en place pour faciliter les procédures administratives et mettre en valeur les avantages compétitifs qu'offre la Tunisie, en particulier dans le secteur des industries électroniques destinées à l'export.

La ministre a affirmé que ce projet renforcerait la dynamique d'un secteur qui compte près de 75 entreprises, génère plus de 24 000 emplois et a réalisé une production dépassant 4,8 milliards de dinars en 2024. Elle a ajouté que le ministère s'engage à créer un environnement attractif pour accueillir davantage de grandes entreprises internationales.

ARROW Electronics est présent dans 90 pays à travers 220 filiales et sert plus de 180 000 clients opérant dans les industries électroniques, automobiles et aéronautiques.