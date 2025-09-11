Afrique du Nord: La Cheffe du Gouvernement arrive au Caire

Le mercredi 10 septembre, le Premier ministre égyptien, Mustafa Madbouly a accueilli à l'aéroport international du Caire la cheffe du gouvernement tunisien, Sarra Zaâfrani Zanzari.

Elle entame une visite officielle en Égypte pour présider la délégation tunisienne lors des réunions de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne.

Les deux Premiers ministres présideront la 18ème session de la commission le jeudi 11 septembre 2025. Ils examineront les opportunités de renforcer la coopération dans des domaines d'intérêt commun.

Cette rencontre sera suivie par la signature de plusieurs mémorandums d'entente, accords de coopération et programmes d'exécution dans des secteurs prioritaires pour les deux pays frères.