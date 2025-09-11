Afrique: L'équipe de Tunisie se qualifie pour la 7e fois de son histoire à la Coupe du monde - Une ambiance formidable

Chaouat a été décisif et efficace contre la Guinée équatoriale. Il a été à l'origine de la passe décisive qui a mené au but qualificatif pour la Coupe du monde. Le point fort de l'équipe nationale actuelle réside dans la bonne relation entre les joueurs et l'ambiance formidable qui règne dans les vestiaires, comme l'a confirmé après le match le directeur sportif, Ziad Jaziri.

La Presse -- Oui, effectivement, il semble qu'il règne une excellente ambiance, mais il ne faut jamais oublier, lorsqu'on adresse ce genre de louanges, que dans un sport collectif chacun a son rôle certes, mais l'équipe est un tout.

Sans l'omniprésence de Dahmen qui a réussi grâce à ses interventions décisives à maintenir ses camarades dans le match, sans le sang-froid et le métier de Ben Romdhane, il n'y aurait pas eu de but.

Une phase pareille s'est produite pour une équipe algérienne et le but a été raté en raison de l'absence du sens du jeu collectif d'un joueur qui était exactement dans la même situation de Chaouat.

Le mérite de continuer à se battre

Chaouat, qui avait toute possibilité de marquer, a immédiatement vu que Ben Romdhane était mieux placé que lui. Il n'a pas hésité à prolonger sur lui. Mais Chaouat a eu un autre mérite: il a pressé le porteur du ballon, le lui a soufflé et a accéléré balle aux pieds. Son véritable mérite était bien de continuer à se battre jusqu'à la dernière seconde. Il a prouvé qu'il était un redoutable chasseur de buts qui pèse sur la défense.

Une providence pour le football tunisien

Cette qualification est une providence pour le football tunisien, ses fans, mais aussi pour la Fédération qui représente pour elle la bouffée d'oxygène espérée.

La Fifa lui accordera en effet une substantielle prime de qualification qui lui permettra de respirer. Comme quoi un bonheur n'arrive jamais seul.