Tunisie: Le pays - Arabie Saoudite - 4e Réunion du comité de suivi et de consultation politique - Un nouvel élan diplomatique

Outre le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce et de l'investissement, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la formation diplomatique entre l'Académie diplomatique internationale de Tunis et l'Institut Prince Saoud Al-Faisal des études diplomatiques en Arabie saoudite. Les deux ministres ont convenu d'approfondir les concertations autour des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Dans le cadre de la consolidation des relations de fraternité et de coopération tuniso-saoudiennes, et à l'invitation de Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite, a effectué hier, une visite de travail en Tunisie.

À cette occasion, les deux ministres ont présidé, au siège du département, la 4e Réunion du Comité de suivi et de consultation politique tuniso-saoudien, en présence des délégations des deux pays, et au cours de laquelle les relations de coopération bilatérale dans tous les domaines ont été passées en revue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son allocution, le chef de la diplomatie a souligné la solidité et la profondeur des relations tuniso-saoudiennes à même de permettre d'atteindre le saut qualitatif souhaité, en harmonie avec les directives des dirigeants des deux pays et en réponse aux aspirations des deux peuples frères.

Nafti a également confirmé la volonté ferme de la Tunisie de renforcer davantage et d'élargir les domaines de coopération et de les développer dans l'intérêt des deux pays, sous la direction du Président de la République, Kaïs Saïed, et du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Bin Abdelaziz, et le Prince héritier, président du Conseil des ministres, le Prince héritier Mohammed Ben Salman bin Abdelaziz Al Saoud.

Nafti a insisté sur l'importance d'une bonne préparation de la prochaine session de la Commission mixte tuniso-saoudienne qui se tiendra avant la fin de l'année en cours, appelant à accélérer le rythme des réunions des comités ministériels, sectoriels et techniques.

Le chef de la diplomatie a également souligné l'importance d'établir un partenariat d'investissement mutuellement bénéfique pour les deux pays et d'encourager les acteurs économiques du secteur privé à s'engager davantage dans des projets d'investissement communs dans les deux pays, outre le renforcement de la coopération dans le domaine commercial afin d'augmenter le volume des échanges entre les deux pays et de lever les obstacles afin de faciliter la circulation des marchandises et des produits vers les marchés des deux pays.

En outre, il a encouragé le tourisme et la coopération conjointe dans les domaines de l'éducation, de la santé et des transports.

Les discussions ont porté sur les développements récents dans la région ainsi que sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la juste cause palestinienne et les évolutions de la situation à Gaza. Nafti a souligné dans ce cadre la nécessité d'intensifier la consultation et la coordination bilatérales en vue de contribuer à trouver des solutions adaptées aux crises dans plusieurs pays frères, au service de la sécurité et de la stabilité de notre région arabe.

Pour sa part, le ministre saoudien des Affaires étrangères a salué les relations historiques et étroites qui unissent les deux pays et les deux peuples frères. Il a appelé à renforcer davantage la coopération bilatérale dans tous les domaines, notant l'importance du potentiel existant et qu'avec plus de coordination des résultats plus intéressants pourront être réalisés.

Il a souligné l'importance d'établir une vision commune pour développer davantage la coopération dans la prochaine phase et suivre la mise en oeuvre des projets de développement existants entre les deux pays ainsi que le renforcement des partenariats dans ce domaine. Il a également insisté sur l'importance de poursuivre les consultations et la coordination entre les deux pays à tous les niveaux et sur les questions d'intérêt commun, contribuant ainsi à instaurer la sécurité et la stabilité dans la région.

À cette occasion, les deux ministres ont supervisé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de la formation diplomatique entre l'Académie diplomatique internationale de Tunis et l'Institut Prince Saoud Al-Faisal des études diplomatiques en Arabie saoudite, visant à établir une coopération dans des domaines relatifs à l'échange d'expertises, de stages et au renforcement des capacités des diplomates des deux pays.