L'entretien a porté sur les moyens de soutenir les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Égypte, tant au niveau officiel que populaire. Les deux parties ont souligné l'importance de continuer à développer la coopération dans divers domaines. Cette rencontre a eu lieu en marge de la 18e session de la Haute Commission mixte tuniso-égyptienne au Caire, considérée comme une plateforme stratégique pour renforcer les liens et explorer de nouvelles opportunités, notamment dans les secteurs du commerce et de l'investissement, dans l'intérêt commun des deux peuples frères.

Au cours de cette rencontre, ils ont également discuté de l'état actuel de la coopération entre les deux pays et de la volonté commune de la renforcer davantage dans tous les domaines. Ils ont insisté sur la nécessité de lever tous les obstacles afin de créer un partenariat économique tuniso-égyptien solide, fondé sur les bénéfices et les intérêts mutuels, et de permettre la réalisation de grands projets d'investissement dans les deux pays.

Les deux responsables ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont souligné l'importance de renforcer la coordination et la coopération entre les deux pays pour faire face aux défis de la région et de travailler ensemble à la résolution des crises régionales.

Un accord a été conclu pour encourager le secteur privé des deux pays à mettre en oeuvre des projets de développement conjoints sur le continent africain, ce qui renforcera la présence tunisienne et égyptienne dans leur environnement régional.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président égyptien a transmis ses salutations et son plus profond respect au président Kaïs Saïed, saluant ses efforts pour mener le processus de réforme, renforcer la croissance économique et réaliser un développement juste en Tunisie. Il a également renouvelé l'invitation à son homologue tunisien pour assister à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien, prévue en novembre 2025.

Enfin, la cheffe du gouvernement a transmis au président al-Sissi les sentiments les plus sincères d'affection et de respect du président de la République, ainsi que ses meilleurs voeux de progrès et de prospérité pour le peuple égyptien. Elle a également exprimé le souhait de Kaïs Saïed de l'accueillir en visite officielle en Tunisie.