Burkina Faso: Entrepreneuriat des jeunes - Près de 22 millions FCFA pour 20 bénéficiaires

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi a organisé une cérémonie de remise de chèques aux bénéficiaires du Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ), mardi 9 septembre 2025, à Ouagadougou.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi poursuit ses efforts de soutien à la jeunesse burkinabè avec l'appui de ses partenaires. La Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la Francophonie (CONFEJES) a mis en place depuis 1994, un

Programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes (PPEJ) pour soutenir les initiatives entrepreneuriales et l'auto-emploi des jeunes.

Dans le cadre de ce programme, le ministère en charge de la jeunesse, à travers la Direction générale de l'autonomisation des jeunes et de l'éducation permanente (DGAJEP), a remis des chèques à des jeunes entrepreneurs, le mardi 9 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon la secrétaire générale du ministère en charge de la jeunesse, Colette Ouédraogo, le montant total des chèques s'élève à 21 917 500 FCFA.

« Ce montant correspond au financement cumulé des années 2024 et 2025 », a-t-elle précisé. Elle a indiqué que les bénéficiaires ont été retenus sur la base des projets soumis à un comité technique. C'est ainsi qu'au terme de la sélection, a justifié Mme Ouédraogo,

10 projets des jeunes burkinabè soumis en 2025 pour financement de la CONFEJES pour un montant total de 17 100 000 FCFA ont été retenus.

Elle a ajouté que les financements incitatifs des projets des 10 bénéficiaires de l'édition 2024 ont également été agréés pour un total de 4 817 500 FCFA. La SG du ministère en charge de la jeunesse a félicité l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la mise en oeuvre du projet en particulier les collaborateurs des directions régionales de la Jeunesse et de l'Emploi du Nando (Koudougou), du Guiriko (Bobo-Dioulasso) et du Goulmou (Fada N'Gourma) pour leur engagement, malgré les difficultés rencontrées.

Transformer le soutien en entreprises viables

Le représentant de la CONFEJES, Abdoulrachid Abdoulbaki, a confié que cette remise de chèques traduit la volonté constante de l'institution, d'accompagner les Etats membres dans leurs efforts continus de lutte contre la pauvreté en général et contre le chômage des jeunes en particulier. C'est dans cette dynamique, a-t-il poursuivi que la CONFEJES, qui regroupe aujourd'hui 42 Etats et gouvernements membres, s'est dotée, entre autres, d'un programme structurant, inscrit dans un cadre quadriennal régulièrement renouvelé.

« Ce cadre tient compte à la fois des besoins exprimés par les Etats et des aspirations des jeunes en matière d'insertion socioéconomique », a-t-il ajouté. M. Abdoulbaki a aussi relevé que parmi les projets retenus, 6 sont portés par des femmes. « Nous pouvons en être fiers et c'est le lieu de féliciter les bénéficiaires pour avoir été sélectionnés parmi tant d'autres. Ce n'est pas un hasard, c'est le fruit de leur engagement et de leur potentiel », a-t-il soutenu.

Abdoulrachid Abdoulbaki les a encouragés à persévérer dans la recherche de l'excellence. La représentante des bénéficiaires, Essita Ouali, a remercié le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi et la CONFEJES pour l'accompagnement.

« Les chèques que nous venons de recevoir ne sont pas perçus comme une fin en soi, mais comme un point de départ. Nous avons désormais la responsabilité de transformer ce soutien en entreprises viables, en emplois durables et en initiatives qui inspireront d'autres jeunes », a-t-elle fait savoir.