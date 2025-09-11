Sénégal: Le Chef de l'État appelle à une 'intensification' de la mise en oeuvre du PRES

Dakar — Le président de la République a invité les membres du nouveau gouvernement, mercredi, à une intensification de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social (PRES) déjà présenté par les autorités aux partenaires de l'État et aux responsables de l'Administration publique.

"Le chef de l'État a invité le nouveau gouvernement à s'attacher avec méthode à la gestion axée sur les résultats à l'intérieur de chaque département ministériel, à l'intensification de la mise en oeuvre optimale du Plan de redressement économique et social", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le PRES a été présenté par le Premier ministre, Ousmane Sonko, le 1er août dernier, aux partenaires de l'État et aux responsables de l'Administration publique.

Bassirou Diomaye Faye a évoqué "l'urgence de mettre en œuvre, sous la supervision du Premier ministre, les programmes, projets, réformes et textes requis [pour] l'exécution des directives présidentielles", a noté la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon elle, le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget de prendre toutes les dispositions nécessaires à la "finalisation adéquate" du projet de loi de finances de 2026, avec l'aide de son collègue chargé de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et des autres ministres concernés.

Les activités ministérielles doivent avoir un "ancrage territorial" et être conformes à la politique de territorialisation des politiques publiques, a écrit la porte-parole du gouvernement dans le communiqué du Conseil des ministres.

Le chef de l'État appelle en même temps ses collaborateurs à "intensifier la relance de l'économie nationale".

"Il a demandé au gouvernement d'intensifier la relance de l'économie nationale, le développement du secteur privé, des investissements productifs et de l'entrepreneuriat, de même que les travaux publics à haute intensité de main-d'œuvre dans tous les secteurs, fondamentalement dans ceux du logement et des constructions, afin de promouvoir l'employabilité et l'emploi des jeunes", a ajouté Marie Rose Faye.