Burkina Faso: Promotion du sport pour tous - Gambi Fitness en fait son cheval de bataille

Le dimanche 31 août 2025, le plateau omnisports de Dassaogho a vibré au rythme de la musique et de l'énergie de près d'une centaine de participants.

Hommes, femmes, enfants et personnes âgées se sont réunis pour le lancement officiel de Gambi Fitness Sport, une initiative portée par Wilfried Kaboré, athlète émérite de l'équipe nationale de karaté. Dans une ambiance conviviale, quatre moniteurs ont animé une séance d'aérobic d'une heure, où l'amusement était le maître mot.

« Ce n'est pas aussi dur que ça, on s'amuse, c'est dans la bonne humeur, on danse, on fait tout », a déclaré Wilfried Kaboré. À l' entendre, son objectif est de rendre le sport accessible à tous, sans la pression de la performance et de la compétition. L'initiative vise particulièrement les personnes plus âgées, souvent marginalisées des activités sportives. Ceinture noire 4e dan et fort d'un palmarès impressionnant sur le plan national qu'international, Wilfried Kaboré, dit vouloir mettre sa passion et son expertise au service de la communauté.

Selon lui, l'idée de Gambi Fitness Sport est née du constat que les horaires de travail rendent souvent l'accès au sport difficile. C'est pourquoi les séances sont programmées en soirée, tous les mardis et vendredis de 19h00 à 20h30. Pour mener à bien son projet, Wilfried Kaboré est épaulé par une équipe de coachs expérimentés et reconnus internationalement parce que tous médaillés internationaux en karaté. Ensemble, ils garantissent des entraînements professionnels basés sur leur solide expérience, tout en gardant une approche ludique et conviviale.

Daboney Bensey-Madeleine, professeure de français est l'une des premières participantes, à exprimer son enthousiasme « Le sport, ça donne la santé, ça permet de se maintenir. Je me sens très bien, légère même ». Elle salue cette initiative qui permet à chacun, quelle que soit sa condition physique, de se dépenser dans la joie et la bonne humeur.