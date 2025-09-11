Burkina Faso: Justice climatique - L'AFAB renforce ses capacités

L'Association des femmes albinos du Burkina (AFAB) a organisé un atelier de formation sur la justice climatique, le mercredi 10 septembre 2025, à Ouagadougou.

Les personnes atteintes d'albinisme sont très vulnérable sur-tout en période de chaleur. A cet effet, l'Association des femmes albinos du Burkina (AFAB) a organisé un atelier de formation sur la justice climatique, le mercredi 10 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon la présidente de l'AFAB, Maïmouna Déné, cette session vise à renforcer les capacités des acteurs sur l'inclusion des personnes atteintes d'albinisme dans les actions de plaidoyer en faveur des mesures d'adaptation et d'atténuation au changement climatique. L'expert

en environnement et changement climatique du Secrétariat permanent des Organisations non gouvernementales (SPONG) Mahamoudou Savadogo, a indiqué que quatre modules vont être dispensés aux participants.

« Il s'agit des concepts sur la justice climatique, des impacts du changement climatique sur les personnes atteintes d'albinisme, l'inclusion dans les politiques et actions climatiques, et le plaidoyer et la communication sur la justice climatique », a-t-il détaillé. La présidente de l'AFAB a précisé que l'atelier permettra spécifiquement aux participants de comprendre les concepts clés de la justice climatique, d'identifier les impacts du changement climatique sur les personnes albinos et de développer des stratégies d'adaptation etc.

Mme Déné a fait savoir que les effets du changement ont des conséquences sur les groupes vulnérables, notamment les personnes atteintes d'albinisme qui sont exposées aux rayons ultra-violets et à la chaleur extrême.

Elle a relevé entre autres des problèmes de santé oculaire et cutanée. La directrice de la protection et de la promotion des personnes handicapées au niveau du ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Mariam Zagré, a souligné l'importance de cette rencontre. Pour elle, l'absence de justice climatique porte atteinte aux droits des personnes handicapées, affecte la santé des personnes albinos et exacerbe leurs difficultés d'insertion dans la société. L'AFAB a été créée en août 2008 avec pour objectif d'oeuvrer au bien-être des personnes albinos en général et particulièrement de la femme albinos.