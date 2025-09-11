Burkina Faso: Immersion patriotique obligatoire 2025 - Le clap de fin dans le Mouhoun

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé la cérémonie de démobilisation de la première promotion des immergés patriotiques pour le compte de la province. La cérémonie a eu lieu à Dédougou, mardi 9 septembre 2025.

Les bacheliers de la session de 2025 au Burkina Faso en immersion patriotique obligatoire depuis le 10 août dernier, sur toute l'étendue du territoire, ont été démobilisés, le mardi 9 septembre 2025. À l'échelle des régions du Sourou et de Bankui (ex-Boucle du Mouhoun), la cérémonie officielle de démobilisation de la première promotion des appelés s'est déroulée à Solenzo dans la province des Banwa sous la présidence du gouverneur, Babo Pierre Bassinga.

Au même moment à Dédougou, le haut-commissaire de la province du Mouhoun donnait le clap de fin des 30 jours d'immersion patriotique dans son ressort territorial. La cérémonie a réuni tous les centres d'immersion patriotique de la ville. Marquée par des prestations d'artistes, l'exécution du serment des appelés et un défilé, la cérémonie de clôture a permis de traduire le sens de cette initiative. Celui de forger une jeunesse aux valeurs qui bâtissent une nation forte, unie et résolument engagée vers son avenir, selon la vision des plus hautes autorités. Ces trente jours d'immersion patriotique sont « une expérience inoubliable » pour l'appelée Djeneba Konaté.

« Nous avons appris des valeurs de patriotisme, le sens de l'honnêteté pour demeurer de bons citoyens et être des modèles », a-t-elle déclaré au milieu d'autres immergés en liesse populaire. À en croire la directrice provinciale de l'Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique du Mouhoun, Aude Claudine Ki, cette première édition a été une réussite dans la province. Presque toutes les composantes sociales, a-t-elle dit, sont intervenues pour dispenser des modules et inculquer des vertus aux immergés.

Quant aux valeurs cardinales apprises à ces appelés durant le mois d'immersion, la directrice énumère entre autres l'ordre et la discipline, la solidarité, l'entraide et la cohésion. Elle a souligné que les difficultés, bien qu'étant nombreuses, elles ont toutes été surmontées grâce à l'engagement « patriotique » de tous les acteurs impliqués. Le haut-commissaire, Souleymane Nakanabo, a dit avoir vu à la cérémonie, « des enfants transformés, qui ont intégré des valeurs, prêts à défendre la patrie et à ne jamais trahir leur pays ».

« Cette initiative qui est un coup d'essai, a été un coup de maître », a-t-il lancé pour signifier qu'elle a permis de créer des « Hommes nouveaux ». Il a souhaité que les valeurs acquises guident les pas de tous ces jeunes dans leur vécu quotidien. Rendant hommage aux Forces de défense et de sécurité et aux Volontaires pour la défense de la patrie pour leurs sacrifices en vue de la pacification du pays, M. Nakanabo a salué les moniteurs, les cantinières et tous ceux qui ont contribué au succès de l'édition 2025 de l'immersion patriotique obligatoire.