Ghana: Conflit interethnique au nord-ouest - «Tout est fait pour rétablir la paix», assure le président

Ce 10 septembre 2025, le président du Ghana est revenu sur un conflit intercommunautaire qui secoue une partie du nord-ouest du pays depuis fin-août et qui a provoqué le déplacement de milliers de personnes, y compris en Côte d'Ivoire voisine. « Nous allons continuer à travailler durement, pour ramener la paix au Gonjaland », a promis John Dramani Mahama.

Au Ghana, « tout est fait pour rétablir la paix » entre les communautés Brefors et Gonjas. C'est ce qu'a affirmé le président le 10 septembre 2025, lors d'une session questions-réponses organisée avec la presse à laquelle a pu assister notre correspondant à Accra, Victor Cariou.

C'est une des premières fois que le chef de l'État prenait directement la parole sur ce conflit en cours depuis la fin-août dans le nord-ouest du pays, et qui a provoqué des dizaines de milliers de déplacés, notamment en Côte d'Ivoire.

« Tout est parti d'une toute petite parcelle de terrain »

John Dramani Mahama a notamment donné plus d'informations sur les prochaines étapes qui seront menées pour résoudre le conflit : « Tout est parti d'une toute petite parcelle de terrain, et cela a mené à plus d'une trentaine de morts. Ce sont deux groupes qui ont vécu en paix pendant tant d'années, certains se mariant même entre eux. »

Il a précisé : « Nous avons monté une équipe de médiation et de réconciliation. Ils ont pleine autorité pour rencontrer les deux camps, pour réaliser les rites de purifications afin de nettoyer les terres où du sang aurait été versé, entre autres. Cette équipe est également chargée de fournir des recommandations sur les façons d'améliorer les relations entre les deux groupes, afin qu'ils puissent vivre en paix. Il est par exemple question de revoir certaines pratiques ou locales dont certains se sont plaint. »

Enfin, il a insisté : « Même si je n'ai pas eu encore l'occasion de me rendre sur place, j'ai toujours été aux manettes. À l'heure où nous parlons, nous avons conféré aux services de sécurités le pouvoir et les ressources afin de commencer à ramener les personnes dans leurs communautés. Nous allons continuer à travailler durement, pour ramener la paix au Gonjaland. »

Les violences ont débuté le 24 août dans le village de Gbiniyiri (région de Savanes), près de la frontière ivoirienne, autour d'un différend foncier impliquant une douzaine de communautés locales.