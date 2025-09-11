En Afrique, la Chine a dégagé 60 milliards de dollars d'excédent commercial depuis début 2025, soit presqu'autant qu'au cours de toute l'année précédente. Un résultat qui s'explique par la guerre commerciale entre Pékin et les États-Unis de Donald Trump. Détails.

La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis rebat les cartes du commerce mondial. Pékin se tourne ainsi massivement vers l'Afrique, où ses exportations explosent, pendant que ses ventes aux Américains s'effondrent.

La tendance est en effet spectaculaire : en seulement huit mois, la Chine a déjà dégagé un excédent commercial de 60 milliards de dollars avec l'Afrique, presqu'autant que sur toute l'année dernière.

Produits bon marché pour les consommateurs

Pékin a trouvé dans le continent un débouché vital pour ses panneaux solaires, batteries, voitures électriques et équipements industriels, alors que les droits de douane imposés par Donald Trump font plonger ses ventes aux États-Unis de 33 %.

Ce basculement illustre d'abord une réorganisation accélérée des flux mondiaux : l'appareil productif chinois, plutôt que de ralentir, déverse ses surplus vers des marchés émergents avides de produits bon marché.

Effets délétères pour les industries locales africaines ?

C'est aussi une recomposition géopolitique. Alors que Washington réduit son aide et taxe plusieurs pays africains, Pékin fait le geste inverse : suppression des droits de douane pour 53 nations, investissements massifs dans les routes, ports et réseaux électriques.

Mais cette dynamique comporte un revers : les produits chinois, imbattables sur les prix, risquent de fragiliser les industries locales africaines, incapables de rivaliser. À court terme, les populations bénéficient de panneaux solaires abordables et d'un accès facilité aux infrastructures. À long terme, la dépendance à l'égard de Pékin pourrait s'ancrer durablement.