Sénégal: Kédougou - Deux réseaux criminels démantelés dans un village aurifère dont des des trafiquants sexuels

Kédougou — La brigade territoriale de la compagnie de la gendarmerie de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est, ont démantelé deux réseaux criminels dont une bande spécialisée dans le trafic sexuel et la traite des personnes, qui opérait à partir du village aurifère de Saiensoutou, a appris l'APS mercredi de source sécuritaire.

"C'est un gendarme qui s'est fait passer pour un client afin d'infiltrer le réseau. Trois mineures, dépourvues de pièces d'identité, ont été retrouvées ainsi qu'une des responsables", a indiqué la même source.

Elle ajoute que la personne considérée comme le cerveau de ce réseau est en déplacement à Dakar et n'a pas été appréhendée pour le moment.

Les victimes ont été confiées à l'ONG "La Lumière", dont le siège se trouve dans la ville de Kédougou, pour qu'elle les prenne en charge.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La même source signale qu'un autre réseau international de trafic de stupéfiants a été également démantelé à Kolia, localité située dans la commune de Bembou.

"A Kolia, un homme a été interpellé en possession d'une quantité d'héroïne et de plus de 95 sachets de +Kush+. Le cerveau du groupe, de nationalité nigériane, a pris la fuite", a-t-elle précisé.

Le fournisseur et ses acolytes, dont une femme, sont activement recherchés.

Des réquisitions ont été faites auprès des opérateurs de télécommunications pour "tracer et localiser" ces trafiquants.

Cette énième opération de la gendarmerie met en exergue l'existence de vastes réseaux criminels opérant dans la région de Kédougou.

Les Forces de défenses et de sécurité (Fds) intensifient les opérations de sécurisation des frontières dans la région, pour lutter contre le banditisme et le trafic d'êtres humains.

Ces opérations visent également à démanteler des sites d'orpaillage clandestins.

En août dernier, le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, avait procédé à l'inauguration du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et de la brigade de recherche routière de Saraya.

De nouvelles unités de l'état-major de la Légion de gendarmerie de Kédougou ont été par ailleurs mises en service le même jour par le général Birame Diop.