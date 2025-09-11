Cameroun: Présidentielle - L'opposant Cabral Libii invite les autres candidats plus âgés à «se mettre ensemble»

Ce 10 septembre à 2025 à Yaoundé, l'opposant Cabral Libii, candidat à la présidentielle du 12 octobre, a évoqué le scrutin, invitant notamment ses trois rivaux septuagénaires - Bello Bouba Maigari, Issa Tchiroma Bakary, Akere Muna - à « se mettre ensemble », alors qu'ils sont 11 sur la ligne de départ face au chef de l'État sortant, Paul Biya. Objectif affiché : montrer la voie aux plus jeunes et engager les discussions pour une candidature consensuelle.

L'opposant Cabral Libii, candidat à la prochaine élection présidentielle du Cameroun, a réuni la presse au siège de son parti. Au cours de deux heures d'échanges, il est revenu sur sa récente tournée dans le nord du pays. Selon le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), il sera difficile pour le chef de l'État sortant de l'emporter dans ces régions, au vu des conditions de vie difficiles des populations locales.

Il a souligné l'importance cruciale pour les forces de l'opposition de s'associer en vue d'une surveillance effective du scrutin du 12 octobre 2025 et de la publication des procès-verbaux (PV) pour contrer les risques de fraude.

Si Cabral Libii estime qu'une coalition n'est pas une condition absolue pour remporter l'élection, il a néanmoins appelé les candidats septuagénaires à se coaliser pour montrer la voie aux plus jeunes et engagé les discussions pour une candidature consensuelle.

« Des Camerounais nous disent : "Mais pourquoi quitter 90 ans pour 70 ans ?" »

« Nous sommes sur une élection à six paliers d'âge, a-t-il souligné dans des propos recueillis par notre correspondant à Yaoundé, Richard Onanena. On a un candidat de plus de 90 ans [le président Paul Biya, NDLR], trois candidats de plus de 70 ans [Bello Bouba Maigari, Issa Tchiroma Bakary, Akere Muna, NDLR], un candidat de plus de 60 ans [Pierre Kwemo, NDLR], des candidats de plus de 50 ans [Joshua Osih, Hermine Patricia Tomaïno Ndam Njoya, Jacques Bouhga-Hagbe, NDLR], des candidats de plus de 40 ans [Cabral Libii, Serge Espoir Matomba, NDLR] et un candidat de plus de 30 ans [deux, avec Hiram Samuel Iyodi et Seta Caxton Ateki, NDLR]. Et nous disons, nous les cadets - je fais partie des cadets - aux trois septuagénaires, maître Akere Muna, le ministre Bello et le ministre Tchiroma, de donner le ton. Qu'ils se mettent déjà ensemble et nous, les cadets, nous aviserons et nous écouterons les retours des Camerounais à ce moment-là ».

Il insiste : « Avec le fait que chacun d'entre eux, parmi leur génération, continue à y aller, déjà, il faut que nous fassions face à des Camerounais qui nous disent : "Mais pourquoi quitter 90 ans pour 70 ans ?" En même temps, nous savons que la sagesse, l'ancienneté, et l'expérience, sont aussi importantes. Même s'il n'y a pas un âge pour être président de la République, on peut l'être en étant plus jeune ou plus âgé. Mais il faut déjà qu'ils le fassent. Et puis nous, les cadets, à ce moment-là, on saura à qui parler. Ce d'autant que deux d'entre eux sont issus du même département [Bello Bouba Maigari, Issa Tchiroma Bakary, de la région du Nord, NDLR]. Ça, ça ne devrait pas être compliqué. Donc, qu'ils le fassent et donnent le ton. »

Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis près de 43 ans au Cameroun, affrontera 11 autres candidats pour briguer un nouveau septennat.