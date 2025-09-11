Afrique du Nord: Championnat arabe des équipes de tennis de table - La Tunisie participe avec six athlètes

Selon Ghazi Ben Hassen, conseiller technique de la Fédération Tunisienne de Tennis de Table, la Tunisie participe au Championnat Arabe des équipes de tennis de table (comprenant les épreuves individuelles, en double et par équipes pour toutes les catégories d'âge) qui se déroule au Maroc du 11 au 18 septembre.

Dans une déclaration faite ce jour à l'agence de presse TAP, Ben Hassen a indiqué que l'élite tunisienne sera représentée par six athlètes.

La délégation comprend :

Chez les filles de moins de 15 ans : Alaa Saïdi et Mariem Brahimi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Chez les garçons : Wacim Essaïd (17 ans), Youssef Ben Miled, Moumen Sghir (13 ans), et Ahmed Jebali (11 ans).

Ben Hassen a précisé que ces six athlètes participeront aux épreuves individuelles de leur catégorie d'âge, ainsi qu'aux compétitions par équipes (filles de moins de 15 ans et garçons de moins de 13 ans). Il a également ajouté que, selon les règles de la Fédération Arabe, deux athlètes peuvent participer à la compétition par équipes.

Les joueurs tunisiens prendront également part aux épreuves de double (filles de moins de 15 ans et garçons de moins de 13 ans), en plus d'une participation de Wacim Essaïd et Alaa Saïdi à l'épreuve de double mixte des moins de 19 ans.

L'équipe tunisienne sera encadrée par l'entraîneur Ghazi Belkahia.

Par ailleurs, Ghazi Ben Hassen a annoncé que la Tunisie accueillera le Tournoi International des Jeunes du 8 au 11 octobre, avant d'organiser le Championnat d'Afrique des Nations pour les seniors du 12 au 19 du même mois.