Tunisie: Flotille « GLOBAL SUMUD » - Départ prévu aujourd'hui depuis Sidi Bou Saïd

L'annonce est finalement tombée peu après 19h, sous une pluie fine et après plusieurs heures d'attente : les navires de la « Global Sumud Flotilla » quitteront le port de Sidi Bou Saïd ce jeudi matin. Le départ, initialement prévu hier soir, a dû être reporté en raison de contraintes

Logistiques et de conditions météorologiques défavorables.

Selon les organisateurs, les autorités portuaires ont exigé un certain nombre de formalités administratives, notamment pour les membres d'équipage ayant séjourné dans le port ces derniers jours. Une alerte orage est également venue compliquer l'organisation, entraînant un nouveau report du départ.

En prévision de l'appareillage, les participants ont été répartis par groupes, et certains ont déjà pu embarquer à bord de leurs navires. Un contrôle technique final des embarcations est par ailleurs prévu avant le largage des amarres.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lors d'un point de presse tenu hier soir sur place, les organisateurs ont présenté leurs excuses pour ce contretemps indépendant de leur volonté, soulignant un retard cumulé de trois jours. Ils ont assuré que toutes les conditions seront réunies pour garantir un départ sécurisé. Malgré ces contretemps, les membres de la flottille ont affiché une détermination sans faille.

« Nous sommes prêts à affronter tous les scénarios. Nous n'avons pas peur», a déclaré le militant tunisien Wael Naouar, membre du comité de coordination de la flottille, affirmant au passage que leur action reste pacifique, avec pour objectif principal de briser le blocus imposé à Gaza et d'acheminer des aides humanitaires aux habitants de l'enclave palestinienne.

« L'État sioniste fera tout pour nous décourager, mais le seul scénario que nous refusons, c'est de rester passifs devant nos écrans à regarder un génocide se dérouler sans réagir », a-t-il ajouté.

Selon Naouar, cette initiative s'inscrit dans la continuité des résolutions de l'ONU appelant à l'aide humanitaire à Gaza. « Si les États restent impuissants, alors il revient aux peuples de se mobiliser concrètement », a-t-il poursuivi.

Les membres de la flottille ont appelé la communauté internationale à garantir la sécurité des navires et exhorté la société civile mondiale à leur apporter un soutien actif à chaque étape de ce périple maritime.

À quelques mètres du quai, l'ambiance était électrique. Des milliers de jeunes tunisiens, algériens, marocains, libyens, mauritaniens et étrangers s'étaient rassemblés sur la plage de Sidi Bou Saïd, entonnant des chants de soutien à la Palestine.

Ni la canicule en début de journée d'hier, ni la pluie en soirée, ni même l'obscurité tombante n'ont entamé leur détermination à manifester leur solidarité.