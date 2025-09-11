Tunisie: Report des traversées du navire Carthage entre Tunis et Gênes

11 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

La Compagnie Tunisienne de Navigation (CTN) a annoncé, mercredi 10 septembre 2025, le report des traversées du navire Carthage entre Tunis et Gênes, initialement prévues du 11 au 13 septembre 2025.

Le navire a été soumis, lors de son escale au port de Gênes, à une inspection périodique dans le cadre du Mémorandum de Paris sur le contrôle des navires. Ces contrôles réguliers, appliqués dans tous les ports européens, visent à vérifier la conformité des navires aux conventions internationales émises par l'Organisation maritime internationale (OMI) et ratifiées par la Tunisie.

La CTN précise que cette opération de vérification a nécessité des tests et interventions techniques prolongés, entraînant le report du départ initialement prévu le mercredi à 13h00.

La compagnie présente ses excuses pour ce retard imprévu et assure que la sécurité et le confort des passagers demeurent sa priorité. Elle invite les voyageurs à reprogrammer leurs déplacements vers Marseille et Gênes à bord des navires Tanit et Carthage, sans frais supplémentaires, selon les disponibilités.

