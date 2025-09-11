Tunisie: Iran - Coopération élargie et fraternité consolidée

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier, au Palais de Carthage, Son Excellence le Dr Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Le Chef de l'État a entamé cette rencontre en évoquant la situation régionale et lesvmenaces systématiques qui visent la sécurité et la stabilité de la région, en particulier ce qui se passe en Palestine occupée. À cet égard, il a réaffirmé la position constante de la Tunisie en faveur du droit du peuple palestinien à recouvrer l'intégralité de la Palestine et à établir son État indépendant, pleinement souverain, avec pour capitale Al-Qods.

Le Président de la République a souligné que la guerre d'extermination en cours et les crimes commis chaque jour sous les yeux du monde entier ne briseront pas la volonté inébranlable du peuple palestinien de libérer et de récupérer l'ensemble de ses droits légitimes. Ni les bombes et les missiles, ni la famine, ni les plans de déplacement forcé ne viendront à bout de cette détermination et de cette résistance.

Il a par ailleurs précisé que parmi les desseins de l'ennemi sioniste figurent la division et la propagation de la discorde entre les composantes de la même nation, voire entre les membres d'un même peuple. Mais ces tentatives sont vouées à l'échec, même si l'ennemi croit, à tort, pouvoir atteindre ses objectifs en attisant les feux de la guerre interne, de la division et en cherchant à anéantir l'existence même des États.

Le Président Saïed a indiqué que l'humanité tout entière se soulève aujourd'hui contre l'entité sioniste et ses crimes persistants, et qu'elle est en train de mettre en place une nouvelle légitimité humaine, fondée sur la justice, la liberté et l'émancipation réelle de toutes les formes de domination.

Par ailleurs, le Chef de l'État a rappelé les relations historiques profondes entre la Tunisie et l'Iran ainsi que les liens fraternels qui unissent les deux peuples frères.

Il a souligné l'importance de renforcer davantage la coopération bilatérale dans divers domaines -- économique, touristique, scientifique et culturel -- et de tirer profit des opportunités de partenariat existantes afin de consolider la solidarité et de réaliser l'intérêt commun des deux pays.