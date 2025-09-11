Pas de suspense après le réquisitoire de l'auditeur militaire qui a requis la peine de mort par contumace. La Haute Cour militaire de la République va demain, soit infirmer, soit confirmer cette proposition de l'accusation. C'est demain vendredi 12 septembre que le verdict du procès de l'ancien président Joseph Kabila sera rendu.

Et pour rappel, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, ainsi que des faits d'homicides intentionnels, de viols, de tortures, et l'occupation illégale de la ville de Goma.

Ce procès, suivi avec une attention particulière tant au niveau national qu'international, est considéré comme un tournant majeur pour la justice congolaise. Des analystes estiment que son issue pourrait avoir des conséquences significatives sur la stabilité politique du pays et sur la crédibilité de l'État de droit en RDC.

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte sécuritaire très préoccupant dans l'est de la RDC, avec les récentes attaques meurtrières attribuées aux groupes armés. L'issue du procès de Joseph Kabila aura donc des répercussions importantes sur la stabilité du pays.