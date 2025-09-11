Congo-Kinshasa: Après avoir pris l'affaire en délibéré, Procès Kabila - La Haute Cour militaire se prononce demain vendredi !

11 Septembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Pas de suspense après le réquisitoire de l'auditeur militaire qui a requis la peine de mort par contumace. La Haute Cour militaire de la République va demain, soit infirmer, soit confirmer cette proposition de l'accusation. C'est demain vendredi 12 septembre que le verdict du procès de l'ancien président Joseph Kabila sera rendu.

Et pour rappel, Joseph Kabila est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, trahison, ainsi que des faits d'homicides intentionnels, de viols, de tortures, et l'occupation illégale de la ville de Goma.

Ce procès, suivi avec une attention particulière tant au niveau national qu'international, est considéré comme un tournant majeur pour la justice congolaise. Des analystes estiment que son issue pourrait avoir des conséquences significatives sur la stabilité politique du pays et sur la crédibilité de l'État de droit en RDC.

Cette procédure judiciaire intervient dans un contexte sécuritaire très préoccupant dans l'est de la RDC, avec les récentes attaques meurtrières attribuées aux groupes armés. L'issue du procès de Joseph Kabila aura donc des répercussions importantes sur la stabilité du pays.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.