Ils sont venus de tous les quatre coins du monde, les mandataires de l'Office de Gestion du Fret Multimodal OGEFREM en sigle, pour répondre, aux travaux d'échanges et d'évaluations entre les deux parties, en rapport avec les objectifs qu'elles se sont assignés dans le cadre de la délivrance des instruments de traçabilité de l'Office, à savoir, la FERI, la FERE, l'AD et la perception de la commission d'intervention par voie de surface.

En effet, ouverts le mercredi 10 septembre 2025, en la salle des banquets de l'immeuble du siège par M. William Kazumba Mayombo, Directeur Général de l'OGEFREM, ces travaux doivent impérativement aider à recadrer cette collaboration et refixer les règles de jeux, utiles à la réalisation dans des meilleures conditions, des objectifs visés par chacune des parties conformément au contrat de mandat spécial.

Comme d'aucuns peuvent bien le savoir, la mission régalienne dévolue à l'Ogefrem est d'assurer la mobilisation ou la couverture maximale de tous les frets à travers le monde sous le mécanisme de suivi des cargaisons congolais de bout en bout, c'est-à-dire, à l'importation et à l'exportation. Autrement dit, du pays producteur ou d'embarcation jusqu'au pays d'accostage ou de destination qu'est la RDC et vice-versa. L'Ogefrem seul, n'a pas ce don d'ubiquité d'être partout au même moment.

C'est pour cette raison que cet Office avait signé des contrats de collaboration avec des partenaires appelés mandataires pour l'aider à être présent là où il n'y est pas.

Cessez les dérapages

Après avoir rendu des vibrants hommages dignes au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance placée à sa modeste personne en le confiant la mission de présider à la destinée de l'Ogefrem, le DG Kazumba n'a pas manqué de relever quelques dérapages qu'il considère comme des pratiques réfractaires en violation fragrante des dispositions contractuelles au point de perturber cette collaboration.

Il s'agit d'après lui :

Du non-respect de la grille tarifaire publiée par l'OGEFREM

De l'incohérence entre les informations saisies et celles reprises sur les documents mis en annexe fragilisant ainsi la fiabilité des données.

Du non-respect de manuel de procédure relatif à la délivrance des documents de couverture de fret (FERI-FERE, AD).

Du non versement dans le délai des frais collectés pour le compte de l'Office.

Pour s'en convaincre, argue-t-il, au cours du mois d'Août passé, les créances détenues par les mandataires ont atteint la somme faramineuse de dollars américains 23.065.962,79 dont USD 8.665.055,46 représentant la part des instruments de traçabilité (FERI-AD) et USD 14.400.907,33 la commission d'intervention perçue sur le fret en mode surface.

Des mesures à prendre

Dans le but de préserver la crédibilité des instruments de traçabilité de l'Office et lui assurer son indépendance financière, tout en implémentant une nouvelle dynamique équitable, le numéro Un de l'Ogefrem prend des mesures visant entre autres, sur l'obligation de se référer à la mercuriale de taux de fret élaborée par l'Office face à toute déclaration de coût de transport minoré ;

L'obligation de reverser dans le délai imparti les frais perçus sous peine de déconnexion temporaire et ou/d'imposition des pénalités pour retard de paiement.

La classification en faute lourde du fait de non reversement des fonds collectés au bénéfice de l'Office avec les conséquences contractuelles qui s'en suivent.

L'interdiction formelle aux sous-agents du mandataire d'opérer sur le territoire national congolais.

Les attentes

Le DG de l'Ogefrem attend de ces assises, des échanges francs et constructifs des difficultés auxquelles les mandataires sont confrontés sur terrain ainsi que les propositions et pistes de solutions à y apporter.

La signature des nouveaux contrats pour les mandataires dont les contrats sont arrivés à terme ainsi que les avenants opérant dans le système en vue de la standardisation des règles qui leurs régissent.

Le renforcement des capacités des agents opérant dans le système en vue de renforcer la maitrise des procédures et optimiser les performances.Eugène Khonde