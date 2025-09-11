Congo-Kinshasa: Isidore Kwandja stupéfait par les actes de vandalisme au Stade des Martyrs de la Pentecôte

Pour changer la mentalité des Congolais, il est très important de commencer à inculquer le civisme à nos enfants dès le bas âge, pour qu'ils apprennent à la préservation et au respect des biens publics.

Le spectacle désolant et le comportement inéluctablement incontrôlé de supporters lors du match qui a opposé les Léopards aux Lions de la Teranga, sont des actes à condamner fermement car, ils hypothèquent fortement les efforts inlassables qu'entreprend le Président Félix Tshisekedi pour doter le pays d'infrastructures sportives modernes et, cela donne le sentiment d'un éternel recommencement dans ce pays.

Figurez-vous que la RDC organisait un championnat continental de football et que le jour suivant, il y avait un autre match qui devait se jouer au stade des Martyrs. Avec tout ce qu'on a fait comme dégâts, qu'est-ce qui arriverait ? Comment nous serions jugés ?

Il y a vraiment nécessité de renforcer le programme d'éducation civique, de la maternelle à l'université, pour un profond changement de mentalité et une prise de conscience que les infrastructures publiques sont déterminantes pour l'avenir et le développement de notre pays.

Lorsque nous cassez tout sur notre passage parce que nous avons perdu un match, nous nous causons du tort nous-même, parce qu'au bout de ligne, c'est avec l'argent du contribuable que ces infrastructures détruites seront reconstruites.

En passant, nos bureaux du CNJF qui se situent non loin du stade des Martyrs n'ont pas été épargnés, vitres fracassées.