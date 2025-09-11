En sa qualité d'autorité de référence du regroupement politique Agissons et Bâtissons (AB), l'honorable Jean-Michel Sama Lukonde vient de signer, ce mardi 9 septembre 2025, à Kinshasa, la Charte et le Règlement intérieur de l'Union Sacrée de la Nation, pour marquer la loyauté, l'engagement et l'accompagnement de son regroupement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la plus haute autorité de l'Union Sacrée de la Nation.

Sama Lukonde n'a fait qu'ouvrir le bal, lui, en tant que représentant du regroupement, car à sa suite, tous les responsables et hauts cadres du regroupement Agissons et bâtissons (AB), que ce soit les Députés nationaux, les Sénateurs, les membres du Gouvernement, et tous les cadres qui les accompagnent, vont défiler au siège de l'Union sacrée de la Nation pour signer cet acte d'engagement et de loyauté vis-à-vis de la plus haute autorité, qui est Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

En effet, à l'issue du deuxième congrès de l'Union sacrée de la Nation, qui s'était tenu le 30 août 2025, à Kinshasa, sous la présidence de sa plus haute autorité, qui n'est autre que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, deux documents, disons deux actes importants avaient été validés, à savoir la Charte amendée ainsi que le Règlement intérieur. Tout parti politique, tout regroupement, toute association ou haute personnalité membre de cette plateforme politique devrait signer ces deux actes pour affirmer son engagement et son appartenance à la plateforme, sa loyauté ainsi que son accompagnement aux actions de la plus haute autorité.

« Le regroupement politique Agissons et bâtissons (AB), qui est une force importante de l'Union sacrée de la Nation, a participé activement à ce deuxième congrès. C'est pourquoi, il est venu aujourd'hui, signer ces actes qui étaient adoptés lors de ce congrès, notamment la charte et le règlement intérieur. Au-delà de cette signature, qui a été faite pour marquer notre engagement et notre accompagnement à Son Excellence, Monsieur le président de la République, nous avons aussi signé cet acte de loyauté et d'engagement. C'était une motion qui avait été lue lors de ce deuxième congrès. Nous réaffirmons, ici, cet engagement vis-à-vis de la haute autorité », a expliqué le chef de file du regroupement politique AB, avant de rappeler que le thème de ce deuxième congrès, était : « Tous unis, écrivons une histoire glorieuse de la République démocratique du Congo ».

Le regroupement AB croit que cette histoire glorieuse ne peut véritablement s'écrire que s'il y a la paix au pays. Raison pour laquelle ses membres soutiennent les initiatives du président Félix-Antoine Tshisekedi pour la recherche de cette paix.

« Celle-ci ne peut s'écrire que dans un contexte de paix. C'est pourquoi, nous soutenons ces actions qui sont menées par Son Excellence, Monsieur le président de la République, surtout les actions diplomatiques, en vue de ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui est une zone qui n'a été que trop longtemps meurtrie », a-t-il précisé.

Il sied de souligner que cette signature intervient au lendemain de la réunion interinstitutionnelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi avait présidée pour les agitations qui étaient signalées ici et là avant la rentrée parlementaire du 15 septembre, qui s'annonçait palpitante.