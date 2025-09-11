Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi et Kassym-Jomart Tokayev s'engagent sur la voie d'une coopération économique et diplomatique renforcée !

La première visite d'Etat du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Kazakhstan a été marquée, hier mercredi 10 septembre 2025, par une cérémonie solennelle au palais présidentiel d'Akorda, au coeur de la capitale, Astana. A son arrivée sur le parvis du palais, le Chef de l'Etat congolais a été accueilli par son homologue kazakh, Kassym-Jomart Tokayev.

Après la présentation des délégations respectives et une parade d'honneur, les deux Chefs d'Etat ont tenu deux importantes séances de travail bilatérales, d'abord en format restreint puis en délégation élargie. Ces échanges ont permis de définir les domaines prioritaires de leur future coopération : les ressources naturelles et les chaînes de valeur industrielles ; l'agriculture ; les infrastructures, le transport et la logistique ; l'énergie et le climat ; l'éducation.

Dans son allocution, le Président Tokayev a souligné que la RDC est désormais considérée comme le partenaire important et fiable de son pays en Afrique. « Le Kazakhstan souhaite renforcer sa coopération avec la RDC dans divers domaines, et toutes les possibilités existent pour approfondir cette coopération », a-t-il affirmé.

Le président kazakh a ajouté que les deux Nations partagent des intentions politiques de haut niveau, un vaste potentiel commercial et économique ainsi que des objectifs culturels et humanitaires similaires. « Les résultats des négociations d'aujourd'hui en sont la preuve. Nous avons convenu de porter nos relations bilatérales à un nouveau niveau, dans un esprit de soutien et de compréhension mutuelle. Nous avons conclu des accords importants qui servent les intérêts des deux pays », a-t-il poursuivi.

De son côté, le Président Tshisekedi a exprimé sa grande satisfaction à l'issue des pourparlers et a promis de s'engager personnellement pour la matérialisation des engagements pris.

Cette volonté de collaboration s'est concrétisée par la signature de deux protocoles d'accord. Le premier, axé sur les consultations politiques et diplomatiques, a été paraphé par la Ministre d'Etat aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, et son homologue kazakh, Murat Nurtleu. Le second, portant sur la coopération dans les secteurs des mines et de la géologie, a été signé par le Ministre des Mines, Kizito Pakabomba, et Yersayin Nagaspayev, Ministre de l'Industrie et de la Construction de la République du Kazakhstan.

En marge de cette visite, un accord de collaboration a également été signé entre la Gécamines, représentée par le Président de son conseil d'administration, Guy Robert Lukama Nkunzi, et l'entreprise kazakhe Eurasian Resources Group (ERG), déjà implantée à Kolwezi en RDC.

Enfin, en présence des officiels des deux pays, le Président Kassym-Jomart Tokayev a décoré son hôte, le Président Félix Tshisekedi, de l'Ordre de l'Aigle d'Or « Altyn Qyran », la plus haute distinction de la République du Kazakhstan réservée aux Chefs d'Etat étrangers.