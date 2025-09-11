Ile Maurice: Echecs - La municipalité de Vacoas-Phoenix rallume la flamme des échecs

Plus de trente ans après les tournois de 1983 et 1991, Vacoas-Phoenix relance la passion des 64 cases avec un Open rapide qui attire déjà jeunes talents et champions du pays.

Le 14 septembre prochain, la Mauritius Chess Federation (MCF) organise dans les locaux municipaux le Vacoas-Phoenix Rapid Open. Cadence : 15 minutes par joueur, avec un incrément de 2 secondes, sur 6 rondes. L'engouement est tel que le nombre de participants atteint 62, au-dessus de la limite initiale de 60. Deux juniors supplémentaires ont été intégrés pour répondre à la demande.

Ce tournoi s'inscrit dans une longue tradition échiquéenne. En 1983, la municipalité avait accueilli le championnat de Maurice (cadence longue), remporté par Richard Parfait devant Jacques Kelly, avec Patrick Li Ying et Lall Mansoor sur le podium. «En 1991, un tournoi rapide avait également été organisé, laissant une trace durable dans la mémoire locale», rappelle Patrick Li Ying, viceprésident de la MCF.

La jeunesse occupe une place centrale : 45 % des participants ont moins de 18 ans, malgré la période d'examens. Depuis le début de l'année, la moyenne est de 40 %. La compétition compte aussi 7 féminines et 7 habitants de Vacoas-Phoenix, qui bénéficieront de prix spéciaux.

Affichette de la compétition.

Les meilleurs joueurs du pays sont présents. Parmi eux, 8 des 10 qualifiés pour l'Olympiade de Samarkand : Stefan Lee Luen Mang et Chethanah Andhin, meilleurs locaux masculin et féminin, ainsi que Devarajen Chinasamy, Rayen Sawmynaden, Stéphane Lam Kin Cheung, Aamirah Beekhy, Manusha Aubeeluck et Hoolan Naipal .

Anya Belle Burbach (d'origine étrangère), vainqueure aux Masters chez les dames le mois dernier participera aussi au tour noi. «La crème des échecs mauriciens se retrouve ainsi à l'échiquier, juste après le prestigieux tournoi des Masters», souligne Patrick Li Ying.

Contrairement aux Masters, réservés à 10 joueurs, le Rapid Open est ouvert à tous, donnant aux licenciés l'occasion unique de défier les champions. Au total, 12 trophées seront distribués : les deux premiers garçons et filles de l'Open, ainsi que les premiers et seconds des catégories U18 et U14.

Deux trophées spéciaux récompenseront également les meilleurs habitants de Vacoas-Phoenix, toutes catégories confondues. Si le Vacoas-Phoenix Rapid Open confirme l'engouement des jeunes et des passionnés, gageons que la municipalité saura en faire un rendez-vous régulier, relançant durablement la tradition échiquéenne sur l'île.