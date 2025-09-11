Ile Maurice: Suppression des privilèges de voyage pour ceux qui poursuivent la compagnie en justice

Le regroupement Air Mauritius Retirees/Pensioners Cell continue de défendre les droits des anciens employés.

En conférence de presse hier, Raj Ramlugun, ancien cadre d'Air Mauritius, est revenu sur la réduction du taux de revalorisation annuelle des pensions, passé de 3 % à 0,25 % en 2022 . En 2021 , 142 employés avaient été contraints par l'administrateur de la compagnie de prendre une retraite anticipée.

À l'époque, il leur avait été promis une augmentation annuelle de 3 % sur leur pension. Mais ce taux a été brusquement abaissé à 0,25 %. Raj Ramlugun donne l'exemple d'une pension mensuelle de Rs 30 000 dont l'ajustement ne représente plus que Rs 75.

Le regroupement réclame des explications sur ce changement jugé «injustifié». Des courriers ont été adressés aux autorités afin d'obtenir des réponses. «Quelque chose qui pourrait au moins nous réconforter, même si nous n'obtenons pas gain de cause sur le plan légal. Nous devons savoir si ce changement a été fait correctement.»

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'ancien cadre regrette également la décision de MK de supprimer immédiatement les privilèges de voyage à toute personne - qu'il s'agisse d'un ancien employé ou non - qui engage une action en justice contre elle. Selon la direction, ces avantages relèvent d'un privilège et non d'un droit.

Raj Ramlugun dénonce une «intimidation». «Ceux qui ont engagé une action en justice l'ont fait parce qu'ils estiment que leurs droits ont été bafoués. C'est un droit constitutionnel d'y avoir recours. Il est choquant que cela puisse être remis en question dans un État de droit. Nous nous sommes tournés vers la Human Rights Commission.»

Il faudrait aussi mettre en place un comité parlementaire chargé de la transparence dans les entreprises publiques. «La justice coûte cher. Il faut de l'argent et une grande endurance pour se battre.»