Madagascar: Football - Le terrain CFFA s'offre de nouvelles infrastructures

Le président de la République Andry Rajoelina, le maire d'Andoharanofotsy Tôta, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que des diverses personnalités ont posé, ce mercredi, la première pierre pour l'extension du terrain CFFA Andoharanofotsy, avec l'ajout de tribunes, vestiaires et toilettes. Un projet ambitieux pour booster le football malgache et soutenir les talents des Barea.

Le terrain CFFA Andoharanofotsy a marqué une étape significative dans le développement des infrastructures sportives à Madagascar. Le président de la République, Andry Nirina Rajoelina ainsi que le maire d'Andoharanofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana dit Tôta ont procédé à la pose de la première pierre pour l'ajout de tribunes, de vestiaires et de toilettes.

C'est un projet ambitieux visant à moderniser ce lieu du football malgache. Dans son discours, le président a réaffirmé l'engagement de l'État à promouvoir le sport, et en particulier le football, comme moteur de développement national. « Le progrès du football dans un pays est le reflet de son avancement global », a-t-il déclaré, soulignant l'importance des infrastructures pour soutenir les talents locaux.

Il a rappelé les récents succès des Barea : leur qualification en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 2019, la médaille de bronze au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en 2023, et plus récemment, la médaille d'argent au dernier CHAN. « Ce terrain a permis de révéler des joueurs talentueux au sein des Barea », a ajouté le chef de l'État, insistant sur le rôle clé des infrastructures dans la formation des champions.

Le projet en cours prévoit la construction de tribunes pouvant accueillir environ 500 spectateurs, ainsi que des installations modernes pour améliorer le confort des joueurs et des supporters. Selon les responsables, les travaux devraient durer entre sept et huit mois. Le maire d'Andoharanofotsy a exprimé sa gratitude envers le président pour cette initiative.

« Ces infrastructures sont essentielles pour notre commune. Les habitants sont pleinement satisfaits des réalisations accomplies sous votre direction », a-t-il déclaré, saluant l'impact positif du projet sur la communauté locale. Le maire a également précisé que le terrain pourra continuer à accueillir des matchs pendant les travaux, sauf en cas d'interférence, auquel cas une pause temporaire serait envisagée.

Cette flexibilité permettra de maintenir l'activité sportive tout en assurant l'avancement du chantier. L'événement a réuni plusieurs personnalités, dont le ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Abdulah Marson, la ministre de l'Éducation nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, ainsi que de nombreux élus de la région d'Atsimondrano, venus témoigner de leur soutien à cette initiative.