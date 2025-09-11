La Médiathèque de l'IFM Madagascar accueille une rencontre inédite autour du livre « Écrire le Grand Sud » (2025). Dominique Ranaivoson, enseignante-chercheuse à l'Université de Lorraine et spécialiste des littératures francophones convie Poety Rebely, l'artiste Temandrota et la journaliste Gaëlle Borgia pour explorer récits, images et imaginaires du Grand Sud.

Cette conversation littéraire sera réalisée dans le cadre de la sortie du livre « Écrire le Grand Sud » publié en 2025. Elle aura lieu à la médiathèque de l'IFM ce samedi 13 septembre.

Ce volume présente des nouvelles et des poèmes en langue française sur la vaste région semi-désertique du sud de Madagascar. Le Français Louis Szumski, qui a adopté ce Sud en y passant 55 années, y évoque les personnes, les paysages et les récits qu'il a rencontrés entre 1947 et sa mort en 2000.

L'auteure Lila Ratsifandrihamanana y chante la douleur de ses famines récurrentes, la jeune slameuse Olsénie, dite Poety Rebely, est la voix des jeunes femmes modernes qui se rebellent contre les traditions, également dénoncées par David Jaomanoro. Latimer Rangers, originaire de l'Androy, évoque avec ironie et tendresse l'exode dans les villes.

Par ailleurs, la journaliste Gaëlle Borgia, animera une matinée où s'alterneront des lectures, un reportage, des entretiens, des déclamations et la présentation par l'artiste plasticien Temandrota d'oeuvres inspirées par sa culture du Sud.

Lectures, entretiens, déclamations, reportage et créations artistiques viendront donner vie aux voix du Sud, entre mémoire, poésie et transmission ce samedi.

Dominique Ranaivoson souhaite à travers cette initiative faire entendre ces voix du Sud, différentes, libérées des descriptions pittoresques ou pathétiques. « Il faut se laisser transporter loin dans ce Grand Sud fascinant autant par sa beauté que par la rudesse de la vie et les visions du monde de ses populations. »