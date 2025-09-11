Madagascar: Antalaha - Opération d'embellissement de la ville par les Jeunes Cadres

Les jeunes investissent et s'investissent dans l'embellissement de la capitale mondiale de la vanille.

Engagement

Les Jeunes Cadres d'Antalaha (JCA) ont récemment conduit une vaste opération de modernisation urbaine, démontrant qu'une jeunesse engagée peut transformer concrètement son environnement. Durant un peu moins de deux mois, les membres de l'association ont œuvré sans relâche pour donner un nouveau visage au centre-ville.

Leur engagement a permis l'installation d'une centaine de panneaux de signalisation et d'indication (stop, ralentisseur, passage piétons...) ainsi que la réalisation de marquages au sol. Les travaux se sont étendus du quartier d'Ambatomitraka jusqu'à Belle Rose. Le projet, financé par la levée de fonds lors de la « Nuit de la Vanille », mais aussi grâce à la générosité de plusieurs mécènes et citoyens locaux, témoigne de l'importance du « travailler et vivre ensemble ».

Développement

La population d'Antalaha salue l'initiative et se dit fière de voir des jeunes prendre en main le développement et l'embellissement de leur ville. Le Coordonnateur des JCA, Nerapide Jaonary, rappelle que le développement ne peut reposer uniquement sur l'État. « Le développement d'une ville ou d'un pays n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, mais relève de la prise de responsabilité de chaque citoyen, de chaque association et de la société civile dans son ensemble ».

Première étape

Le coordonnateur a ajouté que « ce n'est qu'un début. Nous voulons inscrire cette action dans la durée et renouveler l'initiative chaque année pour que notre ville continue de s'embellir. Nous avons voulu montrer qu'au-delà des discours, il est possible d'agir concrètement pour améliorer notre ville. Ce projet n'est qu'une première étape. Notre ambition est de poursuivre chaque année des actions d'embellissement, car Antalaha, capitale mondiale de la vanille, mérite de rayonner et d'offrir un cadre de vie digne à ses habitants. »

Aéroport

Les JCA assurent qu'ils continueront à s'impliquer pour le développement local. Ils lancent cependant un appel au gouvernement central afin de finaliser un projet essentiel pour l'ouverture de la ville : l'aéroport d'Antalaha. Le bâtiment étant déjà construit, il reste à finaliser la piste. L'association adresse ses remerciements aux autorités pour les travaux déjà entrepris et espère que ce chantier prioritaire pourra être rapidement mené à son terme.