Madagascar: Ambassade de Chine - Salon des médias sur l'Initiative pour la gouvernance mondiale

L'Ambassade de la République populaire de Chine à Madagascar a organisé, hier à l'Hôtel Tometal à Mahamasina, un Salon des médias consacré à la présentation de l'Initiative pour la gouvernance mondiale (IGM), proposée par le président chinois Xi Jinping lors de la réunion « Organisation de Coopération de Shanghai (OCS) Plus » à Tianjin, le 1er septembre dernier. L'événement a réuni des représentants de la presse et de l'Ambassade.

Turbulences mondiales

Il a été rappelé pour l'occasion que le président chinois avait mis en avant « l'importance de fédérer les forces internationales afin de bâtir un système de gouvernance mondiale plus juste et plus équitable, au service de la paix et du développement partagé ». L'IGM intervient dans un contexte marqué par des turbulences mondiales, la persistance de l'hégémonisme et la multiplication de nouveaux défis.

5 concepts

L'initiative s'articule autour de cinq concepts clés dont l'égalité souveraine, l'État de droit international, le multilatéralisme, la primauté du peuple et les actions concrètes. Elle appelle notamment à renforcer le rôle des Nations Unies, à respecter la souveraineté de chaque pays et à assurer une application uniforme du droit international.

Communauté d'avenir

Le représentant de l'ambassade de la République populaire de Chine a souligné que « l'IGM ne vise pas à remplacer l'ordre international existant, mais à la réformer et l'améliorer ». La Chine entend collaborer étroitement avec l'ONU, les organisations internationales et les institutions régionales pour renforcer la coordination politique et promouvoir une communauté d'avenir partagé pour l'humanité.