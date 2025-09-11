Madagascar: CUA - Taxi-moto - Vers l'intégration dans le cadre légal

11 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Une première concertation s'est tenue hier au Gymnase couvert Mahamasina entre la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et les représentants des taxis-motos, dont les chefs de pistes, associations et coopératives.

Cette rencontre visait à amorcer l'intégration des taxis-motos dans un cadre légal et structuré. Les responsables de coopératives et les acteurs de la filière ont donné leur accord de principe, partageant une même vision : professionnaliser le métier, améliorer la circulation et renforcer la sécurité des usagers.

Seconde réunion

La CUA a mis à profit cette première étape pour écouter les revendications et suggestions des taxis-motos. Placée sous le signe du respect mutuel et de l'écoute réciproque, cette discussion n'est qu'un point de départ. Une seconde réunion est déjà prévue pour établir les bases concrètes d'un dispositif de régulation et mettre en place un système durable, équilibré et accepté par les deux parties.

