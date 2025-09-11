Madagascar: Andry Rajoelina - Le plan des villas pour les Barea présenté en Conseil des ministres

Le chef de l'État a procédé hier à la pose de première pierre pour les travaux de construction des tribunes et des gradins du stade CFFA Andoharanofotsy.

« Pour moi, tout est priorité. Que ce soit l'éducation, la construction d'infrastructures routières, l'agriculture, l'énergie dans laquelle nous sommes maintenant engagés dans la transition énergétique, mais aussi le sport ». C'est ce qu'a déclaré hier le Président Andry Rajoelina pour répondre à ceux qui le critiquent par rapport à la construction de stades et d'infrastructures sportives à travers le pays. « Il faut arrêter de critiquer car c'est grâce aux aides fournies à ces jeunes que les Malagasy ont pu retrouver cet esprit d'unité », a-t-il martelé.

Hier, le Président Andry Rajoelina a confirmé que les joueurs des Barea CHAN auront bel et bien leur villa. A l'entendre, la construction de ces villas que l'État malgache va leur offrir en récompense à leur parcours exceptionnel et historique durant le dernier Championnat d'Afrique des Nations, va commencer bientôt. Selon ses dires, le plan de ces maisons avait été présenté hier en Conseil des ministres par le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa.

Le chef de l'État aurait exigé que ces villas soient construites suivant les normes, et équipées d'une terrasse, d'une cuisine et de chambres pour enfants. Durant la cérémonie de pose de première pierre pour les travaux de construction des tribunes et des gradins du stade CFFA Andoharanofotsy, le Président Andry Rajoelina a tenu à apporter des explications sur son choix de récompenser les joueurs des Barea CHAN, tout en soulignant que « le football est un sport différent et particulier que l'on ne peut pas comparer aux autres disciplines. Même si on a des champions du monde dans d'autres disciplines, le football c'est le sport roi et c'est normal si on a réservé aux joueurs cet accueil triomphal », a-t-il soutenu. Et d'ajouter toutefois au passage que l'État ne fait aucune exclusion et soutient toutes les disciplines sportives.

Afin de renforcer le niveau des joueurs locaux, le chef de l'État a annoncé que l'État apporterait aussi son soutien aux clubs. Hier, Andry Rajoelina a assisté à la pose de la première pierre de la construction des tribunes, des gradins et de la clôture du stade CFFA Andoharanofotsy. Les tribunes d'une capacité de 500 places assises seront construites aux normes et seront équipées de vestiaires et d'une salle de musculation.

Fournitures scolaires complètes

Avant de se rendre dans ce stade, le Président Rajoelina a d'abord inauguré l'EPP d'Iavoloha complètement rénovée. L'ancien établissement construit en 1956 était en piteux état. La rénovation avait été décidée en 2022 lors d'une visite du chef de l'État sur les lieux. La nouvelle EPP est composée de 12 salles de classe pouvant accueillir jusqu'à 600 élèves.

Elle est dotée d'un réfectoire dédié aux cantines scolaires, d'une salle des professeurs, d'une bibliothèque, de tableaux interactifs et de tablettes numériques permettant aux élèves de s'initier à l'utilisation des nouvelles technologies. Depuis le début de son mandat, Andry Rajoelina a réussi à construire 8 019 nouvelles salles de classe à travers le pays, ayant permis à 200 000 élèves d'intégrer le système scolaire.

En ce début d'année scolaire, tous les enfants inscrits à l'EPP Iavoloha ont bénéficié d'un don de fournitures scolaires complètes. Chaque élève a aussi reçu des cadeaux dans le cadre du programme Shoes Boxes organisé en collaboration avec des organisations caritatives américaines.