Madagascar: Daholo - Quand les jeunes issus des quartiers défavorisés sortent leur potentiel

Réussir, même en partant de presque rien. Des jeunes issus des quartiers défavorisés ont démontré qu'il est possible de réaliser des projets concrets même dans des conditions extrêmement difficiles.

C'était lors d'une rencontre marquante entre ces jeunes en difficulté et les étudiants de Master 1 en Socio-Management du Développement Rural de l'université U-magis de Bevalala.

Accompagnement adéquat

Organisée par l'association Daholo, qui oeuvre dans l'accompagnement des jeunes issus des quartiers défavorisés de la capitale, la rencontre a permis à ces derniers de démontrer qu'ils ont le potentiel de réaliser des projets sociaux de développement, à leur échelle, une fois qu'ils bénéficient d'un accompagnement adéquat. Grâce, en effet à des séances hebdomadaires animées par l'association Daholo, ces jeunes ont appris à croire en eux, à développer leurs compétences relationnelles et à tracer leur propre voie.

Leurs témoignages, à la fois sincères et inspirants, ont démontré qu'il est possible de réussir même en partant de presque rien. Les témoignages de ces jeunes ont, en tout cas, marqué positivement étudiants de l'U-magis qui ont écouté avec attention et humilité. Une belle occasion de découvrir la puissance de la résilience et du partage d'expérience.

Compétences essentielles

Cet échange a, en tout cas, rappelé à ces étudiants que les compétences humaines, la confiance en soi, l'écoute, et la coopération sont aussi essentielles que les savoirs académiques.

Cette rencontre, placée sous le signe de l'excellence et du dialogue, a été rendue possible grâce à la vision du Dr Mihanta Ramanantsoa, présidente de l'Association Dahalo, en partenariat avec le Père Hilarion Rakotoarison, directeur de l'U-magis. Ensemble, ils ouvrent la voie à de nouvelles synergies entre la jeunesse des quartiers populaires et les futurs acteurs du développement rural. Notons que l'Association Dahalo a été créée en 2019.

Elle accompagne des jeunes issus des quartiers défavorisés de la capitale pour leur donner confiance en eux et les aider à tracer leur propre chemin. À travers des séances de coaching hebdomadaires et un suivi personnalisé assuré par le Dr Mihanta Ramanantsoa, l'association leur offre les outils nécessaires pour développer leurs compétences, partager leurs expériences et construire un avenir meilleur