Madagascar renforce son front contre la pêche illicite grâce à un partenariat stratégique avec Global Fishing Watch.

Une coopération renforcée dans la lutte contre la pêche illicite. C'est le sens de la visite officielle de la délégation de l'ONG internationale Global Fishing Watch (GFW), conduite par Dame Mboup, à Madagascar. Hier, cette délégation a été reçue par le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue (MPEB), Paubert Mahatante, dans ses locaux à Ampandrianomby.

Au centre des discussions figurait la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), un enjeu crucial pour la préservation des ressources marines. GFW, partenaire stratégique du ministère, appuie techniquement Madagascar dans le renforcement de la surveillance et de la transparence dans la gestion de ses espaces maritimes.

L'ONG publie des rapports trimestriels sur les activités de pêche dans la zone économique exclusive malgache. Ces données, utilisées par les autorités, permettent d'anticiper et de mieux encadrer les pratiques dans un contexte régional marqué par de fortes pressions.

Un engagement fort

La pêche INN est reconnue comme un problème majeur pour les océans et les économies, notamment en Afrique australe. Elle menace la biodiversité, fragilise les économies locales et compromet les moyens de subsistance des communautés côtières.

Pour y faire face, les États membres de la SADC ont créé le Centre de Coordination du Suivi, du Contrôle et de la Surveillance des Pêches (MCSCC), chargé de coordonner les actions régionales. Madagascar a franchi une étape importante en adhérant au MCSCC en 2022, devenant ainsi le 10e État membre.

Cette adhésion s'est traduite par l'élaboration du Plan d'action national (PAN-INN) 2025-2029, un document stratégique qui prévoit de renforcer les mécanismes de suivi, d'améliorer la transparence du secteur et de promouvoir des pratiques de pêche conformes aux normes internationales.

En avril 2025, une session de dialogue à Antananarivo a réuni des acteurs nationaux et régionaux, des experts de la SADC ainsi que des ONG partenaires comme WWF, Stop Illegal Fishing et FITSINJO.

L'événement, présidé par le ministre Paubert Mahatante, a confirmé l'importance de la coopération régionale, de l'utilisation de technologies de suivi en temps réel et du rôle central du PAN-INN. En somme, la visite actuelle du GFW illustre ainsi la volonté partagée du ministère et de ses partenaires internationaux de garantir une exploitation durable et responsable des ressources marines, au bénéfice des générations présentes et futures.