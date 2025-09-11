L'Université d'Antananarivo a décerné cette semaine un Doctorat Honoris Causa au Professeur Peter Kappeler, figure mondiale de l'écologie comportementale et pionnière des recherches sur les lémuriens.

Une reconnaissance rare, qui salue trois décennies d'engagement scientifique indissociable de l'histoire scientifique à Madagascar. Né en Allemagne et aujourd'hui professeur à l'Université de Göttingen, Peter Kappeler dirige également le département d'écologie comportementale du centre de primatologie allemand. Depuis 1995, ce scientifique, de renommée internationale, est à la tête de la station de recherche de Kirindy, située dans l'ouest de Madagascar. Le Professeur y a bâti un véritable laboratoire à ciel ouvert.

Héritage

Son oeuvre scientifique est considérable. L'homme de science comptabilise dix-neuf ouvrages et 355 articles, dont plus de 220 consacrés aux écosystèmes malgaches. Ses recherches sur les lémuriens font autorité dans le monde entier. Mais son apport dépasse le domaine académique.

Kappeler a contribué à la formation d'une génération entière de scientifiques malgaches, en co-encadrant près d'une cinquantaine d'étudiants en master et plusieurs doctorants. À cela s'ajoute l'intégration de jeunes enseignants dans des programmes internationaux.

Dernier hommage

À travers cette distinction, l'Université d'Antananarivo salue un parcours hors norme, mais aussi une fidélité sans faille. « Misaotra, merci », ont lancé étudiants et enseignants, soulignant l'alliance unique entre rigueur scientifique et passion pour Madagascar. Avec ce doctorat honoris causa, le Pr Peter Kappeler rejoint le cercle restreint des chercheurs étrangers ayant marqué durablement la recherche dans l'île.