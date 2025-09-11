Madagascar: Exploitation minière - Le gisement de fer de Bekisopa s'annonce rentable

Akora Resources Limited investit 60 millions de dollars dans le gisement de fer de Bekisopa à Madagascar. Situé dans la Haute Matsiatra, il compte 194,7 millions de tonnes.

Récemment, la société australienne Akora Resources a confirmé la viabilité économique de Bekisopa, situé dans la région de la Haute Matsiatra, à l'issue d'une étude de faisabilité préalable. Lors d'une conférence à Perth, en Australie, Akora a présenté aux investisseurs les détails de ses activités d'exploration à Madagascar. Selon les résultats de l'étude de préfaisabilité, achevée en mars 2025, le projet se révèle économiquement solide, soutenu par des prix favorables sur le marché international.

« Avec un prix de référence de 100 dollars US la tonne, Bekisopa, en phase de démarrage, affiche un taux de rentabilité interne de 86 %, une valeur actuelle nette avant impôts de 147 millions de dollars US et un délai de récupération de seulement 1,8 an », a souligné la société.

L'objectif d'Akora consiste désormais à générer des liquidités à court terme. Parmi ses initiatives, la société prévoit d'établir une première mine à Bekisopa, destinée à produire 2 millions de tonnes par an. Cette mine devrait avoir une durée de vie de six ans et produire un minerai à expédition directe (DSO). « Il s'agit d'un minerai de qualité moyenne, contenant 61,6 % de fer, destiné aux fabricants d'acier à haut fourneau », précise la compagnie.

Vision réalisable

Akora Resources indique également que « des forages supplémentaires permettront de confirmer une durée de vie minière additionnelle, et la vision d'un projet de concentré de minerai de fer de haute teneur sur plusieurs décennies, au-delà de la phase initiale d'exploitation directe, est tout à fait réalisable ».

L'entreprise se concentre sur le développement de quatre projets de minerai de fer de haute qualité à Madagascar. Le projet Bekisopa dispose d'une ressource inférée de 194,7 millions de tonnes, avec des impuretés très faibles, capable de produire un concentré de plus de 68 % de fer à prix premium. Cette année, le ministère des Mines a renouvelé le permis d'Akora pour la mine de Bekisopa.

« Le gouvernement malgache a révisé le Code minier et mis en place des procédures de mise en oeuvre actualisées [...] C'est un changement significatif pour le ministère, engagé dans l'expansion de l'exploration et de l'exploitation minière à Madagascar », a déclaré le directeur général de la société, Paul Bibby. Akora Resources explique également que des programmes de travail sont en cours d'élaboration pour obtenir le soutien du gouvernement, les licences minières et les approbations environnementales, ainsi qu'un processus de partenariat stratégique visant à aligner les options d'achat et de financement.