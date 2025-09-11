Madagascar: Basketball 5X5 - N1A hommes - COSPN défait BC Somava

Le COSPN a dominé le BC Somava d'Antalaha pour conclure la phase de groupes chez les hommes. Avec neuf succès en onze matchs, l'équipe s'assure une place en quarts de finale.

Le dernier match de poules du championnat de Madagascar de basketball N1A, phase 2, phase finale, a pris fin hier au Palais des sports Mahamasina. Pour la confrontation entre COSPN Analamanga et BC Somava d'Antalaha, le match a tourné à la démonstration. Le Club omnisport de la Police nationale (COSPN), solide candidat au titre, n'a laissé aucune chance au BC Somava en s'imposant sur le score de 104-65.

Les deux équipes, déjà qualifiées, se projettent désormais vers les quarts de finale du sommet national N1A. Dès l'entame de la rencontre à 12 heures 3 minutes, Livio et Papakely ont donné le ton, permettant au COSPN de prendre rapidement le large, 30-17 à la fin du premier quart-temps.

Le public, venu en nombre modéré, s'est enflammé sur un dunk rageur de Papakely, symbole d'une équipe sûre de sa force. Face à l'intensité défensive et offensive des policiers, les jeunes d'Antalaha ont eu du mal à contenir le rouleau compresseur adverse. À la pause, l'écart était déjà abyssal, 56-33.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Livio chez le COSPN et Elie du côté de BC Somava ont été les meilleurs marqueurs en réalisant chacun 12 points pour Livio et 14 pour Elie.

Première saison réussie

Au retour des vestiaires, la domination s'est encore accentuée. Avec Bila et Sylvestre en grande forme, le COSPN a infligé un véritable calvaire à BC Somava, portant l'écart à +35 à la fin du troisième quart-temps, 78-47. La barre des 100 points a été franchie dans une ambiance électrique grâce à un tir de Sylvestre (101-63).

Sans pression, leur qualification déjà acquise, les joueurs du BC Somava ont tout de même offert quelques séquences spectaculaires face aux policiers. Elie Clark Ravaojanahary, Erasto Tombozara et Patrick Randriamanantensoa ont notamment fait mouche à trois points, parvenant par instants à bousculer le COSPN. Mais pour une première saison en élite N1A, l'expérience des policiers a rapidement fait la différence.

Le score final de 104-65 reflète l'écart de niveau affiché sur le parquet. Pourtant, tout n'est pas à jeter du côté du BC Somava. Portés par Elie et Erasto, les représentants d'Antalaha ont réussi une belle séquence en infligeant un 9-0 au COSPN dans le dernier quart, preuve de leur combativité. Leur première saison en N1A reste déjà un succès : six victoires et six défaites, un bilan qui les propulse en quarts de finale, objectif atteint.

« Nous avons joué 11 matches avec 9 victoires et deux défaites. Peu importe notre futur adversaire, le COSPN est prêt », a confié Tojo Rasamoelina, coach des policiers, confiant avant d'attaquer les matches couperets.

De son côté, Jimmy Razafindrakoto, entraîneur du BC Somava, préfère retenir le positif : « Pour une première année en N1A, se qualifier en quarts est une satisfaction. Avec la progression de mes joueurs, viser le dernier carré n'est pas irréaliste ».

Le COSPN, armé pour jouer le titre, et Somava, outsider prometteur, poursuivent donc l'aventure.