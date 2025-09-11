Sénégal: Un forum d'affaires à Abou Dhabi pour vanter la destination du pays

11 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Mohamed Tidiane Ndiaye

Abu Dhabi (Emirats arabes unis), 11 sept (APS) - Un forum d'affaires réunissant plusieurs officiels sénégalais et des investisseurs émiratis s'est ouvert jeudi à Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis, où le Premier ministre Ousmane Sonko effectue une visite officielle depuis dimanche, a constaté l'APS.

Présidée par le ministre sénégalais de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr, cette rencontre a réuni plusieurs responsables de structures sénégalaises qui ont procédé à une présentation des opportunités d'investissement au Sénégal.

Les ministres Cheikh Diba (Finances et Budget), Birame Soulèye Diop (Énergie et Mines) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique) ont pris part à ce forum.

Le président des chambres consulaires des Emirats arabes unis, Umai Ben Salem, et plusieurs investisseurs émiratis et membres du secteur privé sénégalais ont également participé à cette rencontre clôturée par la signature de plusieurs accords entre les entreprises émiraties et sénégalaises.

Bacary Séga Bathily, directeur général de l'Agence sénégalaise de promotion des investissements et des grands travaux (APIX), a introduit une présentation sur le climat des affaires et les opportunités d'investissement au Sénégal.

Mettant en avant la position géographique stratégique du Sénégal, il a exhorté les investisseurs émiratis à s'intéresser aux secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du numérique, des infrastructures portuaires, entre autres secteurs porteurs au Sénégal.

"Imaginez un pays qui est bordé par 700 kilomètres de côte maritime, qui a une stabilité politique, qui n'a jamais connu de coup d'État et qui a le président le plus jeune d'Afrique démocratiquement élu", a-t-il lancé devant un parterre d'investisseurs émiratis pour vanter l'attractivité économique du Sénégal.

Le directeur général de l'APIX a également passé en revue les différentes réformes réalisées ou en cours sur le code des investissements qui présente des avantages fiscaux et douaniers, le code général des impôts, le code général des douanes et la loi sur le partenariat public-privé.

"Toutes ces réformes donneront une meilleure attractivité et une meilleure visibilité de l'environnement des affaires au Sénégal", a-t-il insisté.

