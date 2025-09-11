Afrique: Les supporters des Indomptables inquiets pour la qualification au Mondial

Au lendemain de la défaite du Cameroun face au Cap-Vert (0-1), mardi, lors de la 8e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, les supporters continuent de nourrir colère et désillusion. La formation de Marc Brys a presque dit adieu à la première place du groupe et beaucoup de supporters voient s'assombrir les espoirs de qualification.

Dans un restaurant animé de Yaoundé, les yeux rivés sur l'écran qui rediffuse Cap-Vert Cameroun, Christian ne cache pas son amertume. « La qualification s'est envolée après cette contre-performance des Lions indomptables à Praia. C'est le faux pas qu'il ne fallait pas. Le Cameroun avait la possibilité, en s'imposant mardi, d'avoir une avance, même infime, devant le Cap-Vert. »

À ses côtés, Pierre incrimine l'attitude des joueurs. « On s'attendait à ce que les Camerounais produisent plus. Au Cameroun, on a ce qu'on appelle le « Hemlè ». On n'a pas eu cet engagement de la part des joueurs. On ne sait pas ce qui est la cause. On pense qu'ils pouvaient faire mieux que ce qu'ils ont proposé ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Charlette, elle, met en cause le sélectionneur Marc Brice. « Nous ne pouvons pas comprendre comment Aboubakar Vincent, qui est sans club depuis quatre mois, est resté sur le terrain pendant près de 90 minutes, alors Mbeumo, qui est tout feu, tout flamme à Manchester United, on le fait sortir. Il y a Choupo-Moting sur banc, on ne le fait pas entrer. C'est clairement un problème de coaching. Il faudrait que le coach Marc Brys revoie ses priorités ».

Le Cameroun a manqué son rendez-vous, mais les Lions indomptables, coutumiers des qualifications, arrachées dans la douleur, pourront-ils encore renverser la vapeur ? Réponse le mois prochain lors des deux ultimes journées de qualification.