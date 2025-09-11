Ile Maurice: Arvin Boolell - «Il faut produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons»

Une nouvelle variété de pomme de terre à haut rendement, baptisée Everest, a été évaluée le lundi 8 septembre lors d'une visite de terrain à Robinson, Curepipe. Cette visite était organisée en collaboration avec la Division de la sécurité alimentaire du ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche et l'Association planteurs des îles.

Le ministre de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche, Arvin Boolell ; le ministre des Infrastructures nationales et du développement communautaire, Ajay Gunness ; et le ministre du Commerce et de la protection des consommateurs, Michaël Sik Yuen, ainsi que d'autres personnalités étaient également présents.

Maurice produit environ 60 % de sa consommation de pommes de terre. La variété Everest offre des rendements supérieurs à la variété Spunta, ce qui en fait une option viable pour la culture à grande échelle. Le ministre Boolell a souligné la nécessité d'une collaboration communautaire entre les planteurs et les acteurs agricoles afin de développer le secteur agricole, d'améliorer l'autosuffisance et d'optimiser l'utilisation des terres. Ce regroupement ouvre la voie à de futurs développements agricoles qui privilégient la résilience des communautés et la durabilité environnementale. Il a également souligné l'importance de la recherche, de la créativité et de la technologie pour lutter contre le changement climatique et a admis en même temps que le secteur doit faire face à une pénurie de main-d'oeuvre.

Il a insisté sur l'importance de «produire ce que nous mangeons et manger ce que nous produisons», un système qui favorise l'autosuffisance, la durabilité et une appréciation plus profonde de la nourriture que nous consommons.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre Sik Yuen a, pour sa part, réaffirmé le soutien du gouvernement à l'augmentation de la production alimentaire locale afin de stabiliser les prix des produits frais, soulignant une récente baisse du coût des légumes et des mesures incitatives prometteuses pour la culture locale. Krit Beeharry, de l'Association des planteurs des îles, a plaidé pour le développement de la production de pommes de terre et d'oignons à l'échelle nationale, visant une production locale de 90 à 95 % et encourageant les investissements dans diverses variétés de pommes de terre.