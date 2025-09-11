Ile Maurice: La première ambulance d'intervention avancée arrive

Une nouvelle étape est franchie dans la prise en charge des victimes d'accidents. L'île vient de se doter d'une ambulance d'intervention avancée, spécialement conçue pour les urgences routières. Cette ambulance sera gérée par le Mauritius Fire and Rescue Service.

Vu de l'extérieur, le véhicule attire immédiatement l'attention par sa couleur rouge vif et ses bandes fluorescentes mais aussi par son panneau lumineux signalant «ACCIDENT», accompagné d'un pictogramme de voiture renversée. Un système destiné à alerter les autres usagers de la route et à sécuriser la zone d'intervention.

À l'intérieur, l'ambulance est un véritable bloc de soins mobiles : brancard électrique, défibrillateur, moniteurs cardiaques, respirateur artificiel portable, équipements d'immobilisation et planches dorsales. Les espaces de rangement, codés par couleurs, permettent au personnel d'accéder rapidement aux médicaments et au matériel médical. Tout a été pensé pour stabiliser et traiter un blessé grave sur place, avant et pendant son transfert vers l'hôpital.

Mais l'innovation la plus marquante reste sa capacité à intervenir directement sur les véhicules accidentés. «Ce véhicule est même équipé d'outils permettant de découper une voiture pour extraire une personne coincée», a souligné le ministre du Transport, Osman Mahomed. «C'est le premier modèle mais nous en prévoyons d'autres. Elle sera d'une grande aide, surtout pour nos pompiers, qui sont souvent les premiers arrivés sur les lieux d'un accident.» Les autorités espèrent ainsi réduire le délai critique entre l'accident et la prise en charge médicale.