Ile Maurice: Entre anonymat, censure contournée et dérives criminelles

Un univers secret, des adresses chiffrées: sous la surface lumineuse du surface web et du deep web se cache le dark web, un réseau secret de sites, accessible uniquement par un navigateur spécialisé comme Tor. Immersion dans le monde du dark web, où vous découvrirez ses secrets... à vos risques et périls.

Le web se divise en trois couches. Selon la plateforme KnowBe4¹ - une référence dans le domaine de la cybersécurité - le surface web représente 10% du web (3.98 milliards de pages)² et compte tout ce qui est accessible et indexable par les moteurs de recherche comme Google.

Le deep web, qui constitue près de 90 % du web, est la partie non indexée par les moteurs de recherche et inclut les contenus accessibles avec des identifiants ou via des bases de données dynamiques, tels que emails, services cloud, sites bancaires, contenus payants, réseaux internes d'entreprises et certaines pages gouvernementales ou éducatives. Enfin, le dark web représente moins de 0.01%³ du web et est accessible uniquement via des réseaux superposés comme Tor.

Les pages sont anonymes et souvent cryptées. C'est précisément ce critère - préserver la confidentialité et l'anonymat des activités en ligne - qui le distingue : s'il peut être utile à des fins légitimes, il est aussi exploité pour des usages illégaux.

Le dark web permet de contourner la censure gouvernementale, d'accéder à des marchés spécialisés, de surveiller des menaces liées au cyber-renseignement (cyber threat intelligence), de répertorier des zero-day exploits ou encore de détecter des fuites de données afin de renforcer la cybersécurité. Pour accéder au dark web, rien de plus simple : il suffit de télécharger et d'installer le navigateur Tor.

Celui-ci utilise des «nodes» qui redirigent le trafic, rendant l'origine de la connexion très difficile - mais pas totalement impossible - à retracer. Une fois le navigateur lancé, il est possible de se connecter à un bridge, tel que le mode snowflake, conçu pour contourner la censure. D'autres modes sont conçus également pour optimiser l'anonymat.

À noter que les pages mettent plus de temps à s'afficher, car la connexion passe par plusieurs relais successifs. L'image de l'oignon est parlante : comme ses couches successives, le réseau Tor fait passer la connexion à travers plusieurs relais chiffrés. Une fois connecté, vous pourrez accéder à des annuaires comme tor. taxi, qui redirigent vers les sites en .onion, classés par catégories. De là, vous pourrez accéder à la Darknet Bible ou à d'autres ressources informatives pour optimiser votre expérience du dark web.

Si le dark web est décentralisé de nature, les précautions à prendre sont nombreuses : vigilance face aux arnaques et aux malwares, prudence vis-à-vis du phishing, du vol d'identité, du chantage ou des sites falsifiés. L'usage d'un VPN peut ajouter une couche de protection supplémentaire, tout comme l'utilisation du système d'exploitation sécurisé Tails, la désactivation de JavaScript et la connexion via un bridge pour renforcer l'anonymat.

Il est également important de rester conscient de la surveillance potentielle des autorités et de naviguer avec discernement. Enfin, sur les marchés du dark web, les transactions sont souvent effectuées en Monero, une cryptomonnaie réputée pour son anonymat, contrairement au Bitcoin dont les transactions sont traçables sur la blockchain publique. Les utilisateurs convertissent généralement leurs Bitcoins en Monero pour augmenter la confidentialité de leurs paiements et réduire le risque d'identification lors d'échanges sur les marchés illicites.

En ce qui concerne les contenus illicites, Moore et Rid (2016)4 soulignent que le dark web présente une proportion particulièrement élevée de sites concernés : sur 5 205 sites actifs, 2 723 ont pu être classés selon les catégories ci-dessous, dont 1 547 contenaient du contenu illégal.

La catégorie «Finance» comprend principalement le blanchiment via Bitcoin, le commerce de cartes de crédit et de comptes volés, ainsi que la distribution de fausse monnaie. La catégorie «Drogues» constitue la marchandise la plus fréquente, allant de la marijuana, cocaïne, méthamphétamines et acides, à des produits plus spécialisés comme les stéroïdes ou certains médicaments type Viagra.

La catégorie «Autre contenu illicite» inclut les documents d'identité falsifiés, les équipements et armes volés, les logiciels malveillants, les attaques par déni de service, et dans certains cas, des contrats d'assassinat. Néanmoins, aucune donnée ne permet de vérifier leur réalisation effective, et il est tout à fait possible qu'il ne s'agisse que d'arnaques. La catégorie «Nexus» regroupe des sites servant de hub ou de points de connexion vers d'autres ressources et sites illicites.

Les catégories «Autre» ou «Inconnu» renvoient à du contenu problématique ne pouvant être classé ailleurs, tandis que la catégorie «Aucun contenu» comprend des pages totalement vides ou inaccessibles. Enfin, la catégorie «Pornographie illégitime», malheureusement très répandue, inclut des contenus de viols, de pédopornographie et de bestialité, souvent échangés ou vendus au sein de communautés anonymes.

Affaire Telegram

Telegram est devenu le nouveau dark web du Mauricien lambda, plus simple et facile à utiliser, tout en offrant des solutions similaires en matière d'anonymat et de confidentialité. La plateforme sert de marché où il est possible d'acheter du contenu et des services que l'on trouverait habituellement sur le dark web.

Le partage de photos et vidéos intimes de jeunes Mauriciennes à leur insu est devenu un véritable business lucratif. L'adhésion à certains groupes privés est de Rs 500 par personne ; certains groupes atteignant plus de 500 membres (soit Rs 250 000), tandis que les groupes publics comptent entre 2 000 et 15 000 membres. Une enquête menée sur quelques groupes actifs en 2025 révèle les informations suivantes:

Nouvo MRU 2K24

2106 membres

316 photos, 68 vidéos

Actif au 10/09/2025

Inclut des sous-groupes nommés «rape» et «humiliation».

La Casa Del P* MRU 2025

614 membres

29 photos, 38 vidéos

Actif au 10/09/2025

Inclut des liens vers des groupes Telegram payants.

Le dark web et ses néo-équivalents locaux comme Telegram restent des espaces opaques et risqués, où anonymat et confidentialité côtoient illégalité et exploitation. Si l'accès est facile, la prudence reste indispensable : derrière chaque clic peut se cacher un marché, une arnaque et une violation de droits graves. Et même si l'anonymat est renforcé, les autorités disposent des moyens de retracer, tant bien que mal, plusieurs activités.