Sénégal: Régulation postale - Vers un partenariat entre l'Artp et l'Autorité de régulation jordanienne

Le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp) participe au 28e Congrès de l'Union postale universelle (Upu), qui réunit à Dubaï (Émirats arabes unis), du 8 au 19 septembre 2025, les plénipotentiaires des 192 pays membres, afin de tracer les perspectives du secteur postal mondial. Selon l'Artp dans un communiqué de presse, le Congrès se tient tous les quatre ans et constitue un moment décisif pour adopter la nouvelle stratégie de l'organisation et fixer les règles encadrant les échanges postaux internationaux.

À cette occasion, informe l'Artp, les plénipotentiaires procéderont également à l'élection du Directeur général et du vice-directeur général du Bureau international de l'Upu, pour les quatre prochaines années, ainsi qu'au renouvellement des pays membres siégeant dans les organes de supervision : Conseil d'administration (Ca) et Conseil d'exploitation postale (Cep).

«Avec l'Ambassadeur du Sénégal aux Emirats Arabes unis et du Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (Mctn), Dahirou Thiam, Directeur général de l'Artp, prend part aux travaux aux côtés de dirigeants du monde entier issus des gouvernements, des régulateurs et des opérateurs postaux », lit-on dans le document.

Pendant deux semaines, les participants exploreront l'avenir du secteur postal, en mettant l'accent sur des stratégies visionnaires et des partenariats public-privé renforcés ; la construction de la Poste 2.0, adaptée aux exigences du numérique ; des mesures concrètes pour stimuler le commerce, la connectivité et la croissance inclusive.

Dahirou Thiam, a eu, en marge de l'ouverture officielle un entretien fructueux avec la délégation de l'Autorité de régulation jordanienne (Tra) afin d'échanger sur les bonnes pratiques en matière de régulation postale.

«À l'initiative de l'Artp, cette rencontre a permis d'échanger autour de la mise en place d'un bac à sable réglementaire destiné à stimuler l'innovation et à accompagner l'évolution du secteur postal, face aux nouveaux défis.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de conclure un protocole de coopération, afin de renforcer les échanges d'expériences et la collaboration dans différents domaines de la régulation postale et des télécommunications notamment dans la régulation de l'intelligence artificielle, la 5G et les services spatiaux », fait savoir l'Artp.