Sénégal: Zone Ocde - Le taux de chômage reste stable à 4.9 % en juillet 2025

Le taux de chômage de zone Ocde est resté stable à 4.9 % en juillet 2025, se situant à 5.0 % ou juste en dessous depuis avril 2022.Selon un communiqué de presse, le nombre de chômeurs dans l'Ocde a également peu varié, s'élevant à 34.3 millions en juillet. Par rapport au mois de juin 2025, les taux de chômage sont restés inchangés en juillet dans 20 pays de l'Ocde, tandis qu'ils ont diminué dans 11 pays notamment en Grèce et en Norvège et augmenté en Irlande et en Suède seulement.

La Corée, le Japon et la Slovénie, note la même source, ont enregistré des taux de chômage mensuels inférieurs à 3.0 %, parmi les plus bas de l'Ocde et proches de leurs niveaux respectifs historiquement les plus bas. En revanche, 14 pays ont enregistré des taux de chômage supérieurs d'au moins 1.0 point de pourcentage (p.p.) à leurs niveaux historiquement les plus bas. Les taux de chômage des femmes et des hommes de l'Ocde sont restés globalement stables en juillet à respectivement 5.0 % et 4.8 %.

En juillet 2025, précise-t-on, le taux de chômage des jeunes travailleurs de l'Ocde (âgés de 15 à 24 ans) a baissé pour atteindre 11.2 %, après 11.4 % en juin. Il restait significativement plus élevé - de 7.1 p.p. - que le taux des travailleurs âgés de 25 ans et plus, qui est resté globalement stable depuis juin 2022. Le taux de chômage des jeunes a dépassé celui des travailleurs âgés de 25 ans et plus dans tous les pays de l'Ocde en juillet 2025 ou au cours de la dernière période disponible.

Les écarts les plus faibles, inférieurs à 3.0 p.p. ont été enregistrés au Japon et en Allemagne, tandis que les écarts les plus importants, supérieurs à 15 p.p., ont été observés au Costa Rica, en Finlande, en Suède et en Estonie.

Dans l'Union européenne et la zone euro, les taux de chômage de juillet 2025 sont restés quasiment inchangés à 5.9 % et 6.2 %, respectivement. Parmi les 17 pays de l'Ocde membres de la zone euro, 9 ont enregistré des taux de chômage stables en juillet 2025, tandis que 7 pays ont connu une baisse.

Dans les pays où la baisse a été la plus forte, certains groupes démographiques ont joué un rôle déterminant : les hommes de 25 ans et plus ont contribué le plus à la baisse du chômage en Grèce ; les jeunes hommes ont représenté la majeure partie de la baisse en Autriche ; et les femmes âgées de 25 ans et plus ont été à l'origine de la hausse au Portugal. À l'inverse, en Irlande, ce sont les femmes qui ont entraîné la hausse du taux de chômage.

En dehors de la zone euro, le taux de chômage est resté stable, en juillet 2025, dans la majorité des pays de l'Ocde. La Türkiye a atteint, à 8.0 %, son niveau historiquement le plus bas, un taux qui n'avait plus été observé depuis juin 2012, les hommes âgés de 25 ans et plus ayant représenté la majeure partie de cette baisse.

En revanche, la hausse du taux de chômage en Suède a été largement attribuée aux femmes. Les données pour août 2025 montrent que le taux de chômage au Canada a augmenté pour atteindre 7.1 %, tandis qu'il est resté globalement stable à 4.3 % aux États-Unis, soit respectivement 0.5 et 0.3 p.p. de plus qu'en janvier 2025.